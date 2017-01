Cinéma

CINÉMA Le couple d’acteurs se fait la guéguerre à coup de clichés « compromettants »…

Guillaume Canet et Marion Cotillard à Paris en octobre 2016 - VILLARD/SIPA

C.W.

Marion Cotillard et Guillaume Canet sont des petits rigolos. En pleine promo du film « Rock’n Roll », de et avec Guillaume Canet, le couple s’amuse à poster sur les réseaux sociaux des clichés « compromettants » sur chacun d’eux. Dernier fait en date, le look vestimentaire de la si classe Marion Cotillard.

Rock ou pas rock ?

Mercredi, Guillaume Canet publiait surInstagram un cliché de sa compagne endormie dans un train, la bouche ouverte. Le tout accompagné du hashtag #jvaismefairedefoncer.

Quelques heures plus tard, la « victime » dégainait une photo de son partenaire à la scène comme à la ville, en chaussons et deux bouillottes dans les bras.

Bon bah là il dort pas encore mais il est bien bien prêt tu vois ... #ladoublebouillotteàpapy #monquotidien #tobeornottoberocknroll #faisgaffeataptitegueulemonamourjaipireenmagasin Ah tu veux du #rocknrollchallenge ! 🌵💥🔨 A photo posted by @marioncotillard on Jan 5, 2017 at 3:56am PST

Dernier fait en date, une photo publiée jeudi soir par Guillaume Canet de Marion Cotillard, habillée à la va vite, avec une seule chaussette au pied.

On va vraiment parler fringues@marioncotillard ?!! C'est bien Rock ça non ?! 😂 #casquettebatman #oukelleestmachaussette #oscarwinnermarioncotillard #RockNRollChallenge 🖕🏻 A photo posted by Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) on Jan 5, 2017 at 8:38am PST

Bref, le concours de celui ou celle qui sera finalement le moins « rock » des deux. Mais surtout une bonne promo pour Rock’n’roll, le film de Guillaume Canet, en salles le 15 février prochain, où il incarne son propre rôle, soit un acteur un chouïa has been, qui va tenter de devenir plus « rock ».

