CINEMA Avec «Rogue One: a Star Wars Story», la franchise dépasse la saga «James Bond»...

«Rogue One: a Star Wars Story» a fait passer la saga dans les séries les plus lucratives. - Lucasfilm Ltd.

Star Wars met les gaz. Avec son dernier opus Rogue One : a Star Wars Story, la saga a gagné une place dans le classement des séries les plus lucratives au cinéma. Avec 7,5 milliards de dollars générés depuis sa création en 1977, les huit films ont dépassé James Bond et ses 7,04 milliards de dollars de recette.

Sur la troisième marche du podium

Devant la saga de science-fiction, on retrouve, en première place, les films Marvel qui engrangent 10,9 milliards de dollars. En seconde place Harry Potter, porté dernièrement par Les animaux fantastiques cumule un total de 8,5 milliards de dollars de recettes.

Disney, désormais propriétaire de la franchise Star Wars, a décidé de produire des films fréquemment dans les années à venir : Star Wars VIII est prévu pour 2017, un spin-off sur Han Solo en 2018 et Star Wars IX en 2020. De quoi engranger suffisamment de recettes pour remonter dans le classement ?

