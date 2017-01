Cinéma

TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL Les blockbusters du box-office sont aussi les films les plus téléchargés sur les sites de torrents...

Deadpool, incarné par Ryan Reynolds, dans le film qui est lui consacré. - Twentieth Century Fox

V. J.

Après les séries, le site Torrentfreak publie le classement des films les plus piratés de 2016. Et ô pas de surprise, il s’agit de blockbusters, et même des grands gagnants du box-office mondial. Deadpool, près de 800 millions de dollars de recettes, se hisse ainsi sur la première marche, suivi de Batman V Superman et Captain America : Civil War, respectivement 900 millions et 1,1 milliard engrangés.

Vous l'aurez remarqué : ces films ont un autre point commun que leur qualité de blockbuster. En effet, comme le souligne Torrentfreak, « les films de superhéros ont remporté un franc succès cette année sur les sites de torrents ». On retrouve également X-Men Apocalypse (5e) et Suicide Squad (8e) dans le top 10. Star Wars : Le Réveil de la Force est, lui, quatrième, et deux films au succès critique et publique mitigé se tapent l’incrustent : Warcraft (6e) et Independence Day : Resurgence (7e). Enfin, Le Monde de Dory et The Revenant ferment le classement.

