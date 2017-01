Cinéma

DECES Carrie Fisher avait tourné toutes ses scènes pour «Star Wars VIII», mais devait également jouer dans l'épisode IX...

Carrie Fisher et Harrison Ford dans «Star Wars: Le Réveil de la Force» - DISNEY

V. J.

Même si Carrie Fisher n’avait « que » 60 ans, Disney avait pris ses précautions et souscrit une assurance à hauteur de 50 millions de dollars. Selon les informations d'Insurance Insider, le géant aux grandes oreilles avait souscrit un contrat prévoyance sur l’actrice, couvrant les accidents pendant et hors le tournage, ainsi que le décès. Si Carrie Fisher avait tourné toutes ses scènes pour Star Wars VIII, elle devait revenir pour l’épisode IX.

>> Mort de Carrie Fisher: Coiffure, bipolarité... Dix choses que vous ignoriez peut-être sur l'actrice

Un record dans l’histoire du cinéma

Après sa mort et en raison des obligations prises sur ce nouveau film, Disney peut aujourd’hui activer cette assurance et ainsi empocher 50 millions. Une sacrée somme, et un record dans l’histoire du cinéma, selon The Guardian.

>> Mort de Carrie Fisher: Quelles conséquences pour les épisodes VIII et IX de «Star Wars»?

Quant à l’épisode IX, le studio n’a pas encore communiqué sur le sort du personnage de Carrie Fisher, la princesse Leia devenue Générale Organa. Vont-ils la faire mourir ou utiliser la technologie pour la ressusciter à l’écran comme certains personnages de la saga dans le spin-off et préquelle Rogue One ? Réponse en 2019.

Mots-clés :