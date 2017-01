Le premier film de Damien Manivel s’appelait Un jeune poète. Son deuxième long-métrage, Le parc, prend l’apparence d’un poème du quotidien, mi-réaliste, mi-fantastique.

Deux adolescents se retrouvent dans un parc. Se connaissait-ils avant ? Peut-être, mais ce n’est pas dit, et leurs hésitations montrent qu’ils ne s’étaient probablement jamais vus. Cette rencontre juvénile n'a rien de banal. Parce que les premières répliques échangées font sourire, parce qu'on dirait du Rohmer, et que leur promenade dans le parc est filmée comme « une chorégraphie de l’hésitation et de l’élan amoureux, du premier regard à la séparation », précise le cinéaste à 20Minutes. Mais aussi, et surtout, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises.

La nuit à reculons