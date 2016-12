Cinéma

2017 devrait être assez riche en blockbusters divers et variés. Disney, Warner et Sony vont se tirer la bourre, mais on sait déjà, a priori, le film qui risque de remporter le plus de suffrages, puisque, sans surprise, c’est l’Episode VIII de Star Wars, qui est le plus attendu par les fans autour du monde.

C’est en tout cas celui qui arrive en tête d’un sondage organisé par le site Fandango – un équivalent américain de AlloCiné. Tous les ingrédiants sont en effet réunis pour faire du film de Rian Johnson LE gros gagnant de 2017, puisqu’en plus de faire suite au carton du Réveil de la Force l’année dernière et de Rogue One cette année, l’Episode VIII – dont on ne connaît pas encore le titre officiel, et qui n’a encore dévoilé aucune image – sera l’ultime épisode de Star Wars dans lequel apparaîtra Carrie Fisher, décédée cette semaine. Par ailleurs, dans le cœur des fans les plus endurcis, l’Episode VIII devrait répondre à L’Empire Contre-Attaque qui, plus de 30 ans après sa sortie, demeure le meilleur épisode de la saga à leurs yeux.

Des superhéros, des caisses et beaucoup d’espace

Alors que l’Episode VIII joue la carte du mystère – parce qu’il peut se le permettre – les autres titres de la liste ont déjà dévoilé quelques images et trailers, dont certains ont déjà enflammé la toile. La Belle et la Bête, remake filmé de Disney du dessin animé de… Disney, avait déjà fait beaucoup parler de lui, et il reste le seul conte de fées présent dans une liste peuplée de superhéros.

Si le Top 10 du sondage de Fandango fait une belle place aux Gardiens de la Galaxie 2 (sortie le 26 avril), à Spider-Man : Homecoming (sortie le 12 juillet), Wonder Woman (sortie le 7 juin) ou encore la Justice League (sortie le 15 novembre) et Logan (attendu le 1er mars), c’est sans compter quelques autres titres superhéroïques qui devraient aussi faire aussi parler d’eux.

En effet, Lego Batman, le Film, devrait faire de vagues le 8 février à cause de son humour ravageur. Un humour qui ne manquera peut-être pas non plus à Thor : Ragnarok (sortie le 25 octobre) à en croire les dernières images tournées par Chris Hemsworth dans le rôle du superhéros asgardien.

A côté des superhéros, les fans attendent aussi le prochain Fast & Furious, le premier de la saga dans lequel ne figurera pas Paul Walker – disparu lors du tournage du dernier épisode – et le nouveau 50 Nuances. Enfin, le seul dessin animé très attendu de l’année prochaine semble être le toujours goguenard Moi, Moche et Méchant 3, qui devrait permettre au méchant Gru de tirer son épingle du jeu dans la jungle de superhéros qui l’entourera !

