Deadpool n’apparaîtra pas dans Logan, le prochain volet de Wolverine. Ryan Reynolds a démenti les rumeurs de la participation du superhéros qu’il incarne dans le prochain film de James Mangold, en répondant à ses fans sur Twitter. « Malheureusement, ce n’est pas vrai. Le prisonnier 24601 est en mission solo », a déclaré l’acteur sur Twitter.

Les rumeurs s’étaient intensifiées sur les réseaux sociaux mercredi soir après que le site américain The Wrap a déclaré que l’acteur Ryan Reynolds avait tourné une scène dans Logan, aux côtés de l’acteur Hugh Jackman, qui a, quant à lui, simplement relayé les réponses de l’acteur et du réalisateur.

James Mangold a en effet estimé nécessaire de clarifier les choses avec précision, en affirmant sur twitter : « DEADPOOL N’EST PAS DANS MON FILM. Est-ce que toutes les majuscules aident à faire passer le message ? ».

@PotterDarth DEADPOOL IS NOT IN MY FILM. Does all caps help confirm it?

Et il s’en est même pris à The Wrap en reprochant au site d’avoir menti sur le nouveau volet de Wolverine.

First @TheWrap reports a falsity. $$. Then they report my denial as a whole new story. $$! How about you just take down the original lie?