DRAME Le styliste Tom Ford, déjà réalisateur de « A single Man » en 2009, entremêle deux histoires de solitudes portées par Amy Adams, Jake Gyllenhaal et Michael Shannon dans « Nocturnal Animals »…

Michael Shannon et Jake Gyllenhaal dans Nocturnal Animal de Tom Ford - Universal

Caroline Vié Twitter

Tom Ford ne ménage pas le spectateur dans Nocturnal Animals qui a remporté le Lion d’argent à la Mostra de Venise ! Le styliste, déjà réalisateur du brillant A Single Man (2009), signe un drame puissant, mais un brin maniéré, porté par une pléiade d’acteurs remarquables.

Amy Adams, Michael Shannon, Jake Gyllenhaal l’aident à porter à l’écran le roman Tony et Susan d’Austin Wright. Ce récit fascinant, paru au Seuil, évoque à la fois la souffrance d’une femme qui sent que son époux lui échappe et les péripéties du roman qu’elle lit, conte d’une rare violence que lui a dédié son ex-mari.

Glacial et brûlant

Les deux histoires, celle, réelle, de la galeriste esseulée et celle, fictive, d’un père confronté à l’horreur d’une agression brutale s’entremêlent. « Le film est une réflexion sur les relations humaines et sur le fait qu’il ne faut pas laisser disparaître les gens qui comptent dans votre vie », précise Tom Ford.

Le monde glacial et urbain dans lequel évolue Amy Adams, toujours impeccable, est moins prenant que celui du roman qu’elle dévore, où Jake Gyllenhaal et Michael Shannon tentent de coincer une bande de brutes meurtrières et cyniques dans des paysages désertiques écrasés par le soleil.

Une question de choix

Nocturnal Animals sidère par la beauté de ses images comme par les performances d’acteurs brillamment dirigés. C’est finalement le tableau en miroir de deux solitudes poignantes que peint Tom Ford. Bien qu’il peine parfois à équilibrer ses deux récits, le spectateur se laisse prendre et ressent une empathie profonde pour des êtres perdus dont les choix malheureux ont brisé leurs vies, des personnages bouleversants dans leur détresse.

