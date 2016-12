Cinéma

CINEMA Le tournage du prochain volet est bouclé mais celui du suivant n'a pas commencé...

Carrie Fisher et Harrison Ford dans «Star Wars: Le Réveil de la Force» - DISNEY

Ce n’est pas la première fois qu’Hollywood est confronté à ce problème. Mais la mort de Carrie Fisher, décédée mardi des suites d’une crise cardiaque, ne laisse pas que les fans de Star Wars orphelins. Les producteurs et les scénaristes vont devoir faire sans leur princesse, devenue le général Organa, au moins pour l’épisode IX.

Le tournage de l’épisode VIII est terminé

Rian Johnson, le réalisateur du prochain volet, a donné le clap de fin du tournage le 22 juillet dernier.

Final slate of the final shot. VIII is officially wrapped. Cannot wait to share it with you all! -@rianjohnson pic.twitter.com/l4Apk0Ro4i — Star Wars (@starwars) July 22, 2016

Il restait encore quelques scènes à terminer, notamment pour Lupita Nyong’o, mais selon Variety, Carrie Fisher en avait terminé. Alors que la princesse Leia est désormais devenue le général Organa, figure de la résistance, elle devrait jouer un rôle central dans cet épisode VIII, attendu le 15 décembre 2017 sur les écrans. La seule conséquence du décès de l’actrice, c’est que le réalisateur devra se passer de « reshoot » – quand des scènes sont refilmées à la demande d’un studio, comme pour Rogue One.

Mystère pour l’épisode IX

Le tournage du dernier volet de la saga, réalisé par Colin Trevorrow, ne démarrera qu’en 2017. Pour l’instant, le studio n’en est qu’à la phase du scénario, co-écrit par Trevorrow et son compère de Jurassic World, Derek Connolly. A ce stade, on ne sait pas si le personnage de Leia survit à l’épisode VIII, et on en est réduit aux spéculations. Mais selon Entertainment Weekly, le décès de Fisher « aura des conséquences » sur l’épisode IX. Disney a plusieurs possibilités listées par Heavy. com :

Utiliser une autre actrice (l’option Harry Potter) . Richard Harris, qui incarnait Dumbledore, a été remplacé par Michael Gambon à partir du troisième film. Sans doute compliqué ici, alors que le personnage de Leia est associé à Fisher depuis près de 40 ans.

. Richard Harris, qui incarnait Dumbledore, a été remplacé par Michael Gambon à partir du troisième film. Sans doute compliqué ici, alors que le personnage de Leia est associé à Fisher depuis près de 40 ans. Adapter le scénario (l’option Hunger Games) . Après la mort de Philip Seymour Hoffman, le réalisateur a préféré que les actions prévues pour Plutarch Heavensbee soient accomplies par d’autres personnages. Et il a intégré un moment émotion à la fin avec une lettre « Je n’ai pas pu être là » lue par Woody Harrelson.

. Après la mort de Philip Seymour Hoffman, le réalisateur a préféré que les actions prévues pour Plutarch Heavensbee soient accomplies par d’autres personnages. Et il a intégré un moment émotion à la fin avec une lettre « Je n’ai pas pu être là » lue par Woody Harrelson. Utiliser des effets spéciaux (l’option Fast and Furious et Rogue One). Paul Walker a été remplacé par son frère, dont le visage a été modifié par la magie des effets spéciaux. La même méthode a été utilisée dans Rogue One pour les personnages de Tarkin et à la fin (spoiler) avec Leia jeune. Si le résultat passe pour une ou deux scènes, il est encore loin d’être convaincant pour un film complet. On mise plutôt sur l’option 2.

