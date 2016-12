Cinéma

BANDE-ANNONCE La suite de «Prometheus» était prévu pour le mois d'août, mais a été avancée au 10 mai 2017...

«Alien :Covenant», nouvel épisode «Alien», en salle le 10 mai 2017 - 20th Century fox

V. J.

Pas simple de s’y retrouver avec l’univers Alien, donc la première bande-annonce d’Alien : Covenant est une bonne occasion de faire le point. Programmé le 10 mai, ce nouvel Alien est en fait la suite de Prometheus, préquelle à moitié assumée du film originel de 1979. Les trois sont réalisés par Ridley Scott. Vous suivez ? En effet, après 30 ans et à près de 80 ans, le cinéaste britannique a décidé en 2012 de revisiter son chef d’oeuvre et de raconter la création des xénomorphes. Après Prometheus et Covenant, devraient suivre encore deux films, histoire de raccrocher les wagons avec la première franchise.

>> Alien: Neill Blomkamp voudrait réaliser une suite au film de James Cameron

Nouveau casting, nouvel équipage

Bien qu’il soit une suite de Prometheus, Covenant, le film et le vaisseau, embarque un nouveau casting et équipage, direction une planète au fin fond de la galaxie, qui sous ses airs de paradis cache une terrible menace. Devinez laquelle. Seul l’androïde interprété par Michael Fassbender est de retour, du moins si l’on se fit au premier trailer.

>> A lire aussi : Un premier teaser énigmatique dévoile le «Blade Runner» de Denis Villeneuve

Un retour à l’horreur pur

Des images qui marquent un vrai changement par rapport à Prometheus, tout acquis à la découverte et l’exploration, alors que Covenant se présente comme un retour aux sources et à l’horreur pur. On ne compte plus les scènes potentiellement traumatisantes esquissées dans les 2m14 de la bande-annonce.

