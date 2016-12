Cinéma

RECONVERSION L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz, passionné de kick-boxing, prépare un combat de boxe anglaise...

Mathieu Kassovitz s'entraîne à la boxe pour participer à un combat amateur. - PAPA_KASSO / INSTAGRAM

C. Ba.

Il a 50 ans, et il nous emmerde, si l’on en croit sa biographie Instagram. Mathieu Kassovitz a l’air d’être en forme, à en juger du moins par les photos et vidéos qu’il publie sur ce compte ouvert il y a neuf semaines, au nom de papa_kasso.

L'acteur-réalisateur se prépare en fait à un combat amateur. Il durera trois rounds de trois minutes chacun et devrait se dérouler au milieu de l’année 2017. Mathieu Kassovitz a expliqué dans une vidéo : « Je fais ça parce que j’ai eu une carrière bien remplie au cinéma et que je n’ai plus rien à prouver - en tout cas à moi-même. » En revanche, il a affirmé avoir « besoin de savoir où [il en est] avec le reste de [sa] vie ».

Une année aussi chargée au cinéma

L’acteur jouera également dans deux films en 2017. Il participera à deux œuvres très attendues : Happy End de Michael Haneke et Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson.

Mots-clés :