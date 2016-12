Cinéma

CINEMA Il y a tant de films prometteurs en 2017 qu'on a hâte de voir l'année commencer dans les salles de ciné...

Que de bonheurs futurs sur les écrans de 2017. On ne va plus savoir où donner des yeux tant il y a de films qui font envie tout au long de l’année.

20 Minutes a répertorié ceux qui paraissent les plus tentants sur le papier et s’imagine qu’il y aura aussi quelques belles surprises à déguster. On va voir ce qu’on va (a)voir !

On va avoir des superhéros

Les messieurs et dames aux costumes bariolés sont de retour. Logan(01/03) de James Mangold fait vivre à Hugh Jackman alias Wolverine de nouvelles aventures. Les gardiens de la galaxie 2 (26/04) de James Gunn doit être aussi délirant que le premier volet. Thor Ragnarok (25/11) de Taika Waititi confronte le héros et son marteau à Cate Blanchett.

Wonder Woman (07/06), filmée par Patty Jenkins a la plastique superbe de Gal Gadot et Tom Holland devient l’Homme-Araignée pourSpider-Man : Homecoming (12/07) de John Watts. Justice League (15/11) de Zack Snyder réunit de nouveau Batman ( Ben Affleck) et Superman ( Henry Cavill).

On va voir des cinéastes stars

Zhang Yimou filme Matt Damon en plein combat sur La grande muraille (11/01). Martin Scorsese envoie le missionnaire Andrew Garfield au Japon pour Silence (08/02). Danny Boyle donne une nouvelle chance à ses héros décalés dans T2 : Trainspotting (01/03). James Gray conte l’histoire vraie d’un grand explorateur dans Lost city of Z (15/03).

Ridley Scott retrouve son extraterrestre favori pour Alien Covenant (10/05) et Christopher Nolan réconstitue une bataille sanglante pour Dunkerque (19/07). Luc Besson signe une fable de science-fiction pharaonique avec Valérian et la cité des mille planètes (26/07). Il faudra attendre l’automne pour découvrir les androïdes de Denis Villeneuve pour Blade Runner 2049 (04/10).

On va avoir des larmes

Les enfants d'Un sac de billes de Christian Dugay émeuveut dans cette adaptation d'un roman de Joseph Joffo. Damien Chazelle fait chanter Emma Stone et Ryan Gosling dans La La Land (25/01), grand favori aux Oscars. Dalida (11/01) revit grâce à l’actrice Sveva Alviti et à la réalisatrice Lisa Azuelos.

Jackie(01/02) Kennedy revient sous les traits de Natalie Portman devant la caméra de Pablo Larrain. Grand Corps Malade signe son premier film avec Patients (01/03) sur les accidentés d’un centre de rééducation. On meurt aussi d'impatience de voir Au revoir là-haut (18/10) d'Albert Dupontel d'après le roman prix Goncourt de Pierre Lemaitre. Le prometteur La promesse de l’aube (06/12) avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg porte à l’écran le roman de Romain Gary.

On va avoir des gags

Dany Boon est de retour derrière la caméra avec Raid Dingue (01/02) où il suit la formation d’une fliquette maladroite. Guillaume Canet joue avec son image et Marion Cotillard pour Rock n’Roll (15/02).

Boule & Bill 2 (12/04) de Pascal Bourdiaux et Le Petit Spirou (18/10) de Nicolas Bary nous replongent dans nos BD d'enfance. Valérie Lemercier retourne vivre chez ses parents dans Marie-Francine (31/05) Olivier Nakache et Eric Toledano, les réalisateurs d’Intouchables, ontLe sens de la Fête pour filmer un mariage mouvementé.

On va avoir de l’animation à foison

Là encore, des suites et des nouveautés. Tous en scène (25/01) de Gareth Jennings fait chanter et danser. Le « bébé-patron » de Boss Baby (29/03) de Tom McGrath peut faire de bonnes affaires et les bolides de Cars 3 (02/08) de Brian Fee partent sur les chapeaux de roues. Moi, moche et méchant 3(05/07) de Kyle Balda et Pierre Cliffon promet d’être très « minion ».

The Lego Ninja Movie (27/09) de Charlie Bean casse des briques façon kung-fu grâce à la présence de Jackie Chan et Le monde secret des Emojis (11/10) fera parler les émotions. On attend cependant surtout Coco (29/11) de Lee Unkrich, le nouveau Pixar, transportant le spectateur au Mexique pendant la Fête des morts.

On va avoir des frissons

Des frissons polissons vont passer dans le dos du spectateur pour le coquin Cinquante nuances plus sombres (08/02) de James Foley, suite de Cinquante nuances de Grey. Le gorille géant de Kong : Skull Island (08/03) provoque d’autres sensations tandis queLa Momie (07/06) donne envie d’exotisme et de bandelettes en compagnie de Tom Cruise. L’adrénaline ne peut qu’être au rendez-vous dans Fast and Furious 8 (12/04) de F. Gary Gray où Vin Diesel prend le volant avec Dwayne Johnson.

De son côté, Johnny Depp reprend la mer dans Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar (24/05) de Joachim Rønning et Espen Sandberg. Taron Egerton répond « présent » pour Kingsman : Le cercle d’or (11/10) de Matthew Vaughn. L’année va se terminer en beauté avec Star Wars : Episode VIII (15/11) de Rian Johnson. Et nous attendrons alors 2018 avec une impatience renouvelée.

