Cinéma

ANIMATION «La Tortue rouge», qui compte parmi les joyaux du film d'animation de l'année 2016, sort dans une superbe édition vidéo...

La tortue rouge de Michael Dudok de Wit - Wild Bunch

Caroline Vié Twitter

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit sort enfin en vidéo. Ce poème animé exceptionnel est le premier film européen à être coproduit par les studios japonais Ghibli auxquel on doit les chefs-d’œuvre d’ Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

« Mon film est une ode à la nature qui se passe de dialogue pour mettre l’accent sur les images », explique le cinéaste dans l’un des nombreux bonus mitonnés par l’éditeur vidéoWild Side. Cet émerveillement a séduit le jury d' Un certain regard qui lui a décerné son grand prix 2016.

Le parcours du combattant

Les courts-métrages du cinéaste, dont l’oscarisé Père et fille (2000), présents dans le coffret, donnaient déjà une bonne idée d’un talent que le producteur Toshio Suzuki a immédiatement capté. C’est avec sa contribution qu’est née l’histoire envoûtante d’un naufragé qui va vivre une étonnante histoire d’amour sur une île déserte.

Dans les suppléments, on suit encore le parcours semé d’embûches du réalisateur hollandais sexagénaire : Michael Dudok de Wit a mis près de dix ans à concrétiser sa vision, épaulé par la réalisatrice française Pascale Ferran pour en écrire le scénario. Dans son studio d’Angoulême, Michael Dudok de Wit a filmé de véritables acteurs, dont James Thierrée, afin que les animateurs puissent s’inspirer de leurs mouvements.

Seule la tortue du titre est animée directement en 3-D tandis que les décors proviennent de dessins au fusain. Le résultat, sublime, devrait faire figurer le film en bonne place dans la course aux Oscars et aux César. La sortie en vidéo de ce voyage, qui joue avec les sens du spectateur en lui faisant partager une expérience unique, est une bonne occasion pour en redécouvrir et en apprécier inlassablement chaque détail.

DVD : 20 €, combo DVD/Blu-ray : 25 €, coffret collector avec CD et Art Book : 40 €.

