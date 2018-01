Gironde: Le conseiller régional Joan Taris s’est suicidé ce dimanche

Joan Taris, conseiller régional et ancien président du MoDem Gironde, s’est suicidé dimanche matin, en se jetant du pont d’Aquitaine, à Bordeaux. Les pompiers ont été appelés à 5 h 50. De nombreux politiques ont réagi à la disparition du quadragénaire.

« Abasourdi par la disparition de Joan Taris, conseiller régional depuis 2010. Je garde en mémoire son volontarisme dans les débats en séances plénières et en commissions permanentes. Il aimait et savait défendre le fait régional », a écrit le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, sur Twitter.

Abasourdi par la disparition de Joan Taris, conseiller régional de @NvelleAquitaine depuis 2010. Je garde en mémoire son volontarisme dans les débats en séances plénières et en commissions permanentes. Il aimait et savait défendre le fait régional

François Bayrou, le patron du MoDem, a également réagi sur les réseaux sociaux : « Joan Taris était brillant, intelligent, travailleur, engagé et fidèle. Il était mon ami. »

Joan Taris était brillant, intelligent, travailleur, engagé et fidèle. Il était mon ami.

Président du MoDem Gironde pendant neuf ans, il n’avait pas sollicité la reconduction de son mandat fin 2017 pour notamment se consacrer à ses mandats d’adjoint au maire du Bouscat, commune limitrophe de Bordeaux, et de conseiller régional.

Avec la disparition brutale de Joan Taris, élu du Modem, la Licra, à Bordeaux et en Gironde, perd un ami et un compagnon de route de tous les combats contre le racisme et l’antisémitisme. @MaitreChapuis @LicraBordeaux33 @bayrou pic.twitter.com/eWnmJrYj1X