Bordeaux: Les passagers ne sont pas prêts d'oublier leur vol vers Paris

Entre incidents techniques et turbulences dues à une météo épouvantable, les passagers du vol Air France AF 7627 Bordeaux-Paris, lundi, ont connu une série de mésaventures qu’ils ne sont pas prêts d’oublier, rapporte Sud Ouest.

Dès le départ à Mérignac, l’avion a décollé avec une quarantaine de minutes de retard en raison d’un « souci technique. » Ce n’était que le premier d’une longue série. La mauvaise météo a en effet généré des turbulences tout le long du vol entre Bordeaux et la région parisienne puis le copilote annonçait que l’appareil allait être dérouté en raison d’un nouvel incident : il s’agissait du train avant qui refusait de sortir.

L’avion qui devait atterrir à Roissy a finalement dû se poser à Orly, où les secours avaient été déployés en cas d’accident. Finalement, les nombreux pompiers sur place n’ont pas eu à intervenir.

Petite frayeur sur le vol @airfrance Bordeaux-Paris cdg. incident mécanique, grosses turbulences, plus de 2h de vol, déroutage vers Orly messages inquiétants et atterrissage chaotique. Les pompiers à l'arrivée n'ont pas servi. Bravo à l'équipage et à la commandant de bord pic.twitter.com/oD2Jdsw794