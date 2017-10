Dans un entretien exclusif à «20Minutes», Stephan de Faÿ, directeur général de Bordeaux-Euratlantique, annonce le lancement de nouveaux projets sur le périmètre de cette opération d'intérêt national (OIN) autour de la gare et sur la rive droite...

L'aquarium prendrait place au bout de la passerelle Eiffel

Un musée serait construit au sein de l'ancienne halle ferroviaire Gattebourse

La taille du Jardin de l'Ars est revue à la hausse et atteindra finalement 11 hectares

C'est la grosse annonce du jour de la part de Stephan de Faÿ. Dans un entretien exclusif à 20Minutes, le directeur général de Bordeaux-Euratlantique - cette immense opération de requalification urbaine autour de la gare Saint-Jean et sur la rive droite - évoque pour la première fois les projets de création d'un aquarium géant, ainsi que d'un musée, sur le périmètre de cette OIN (Opération d'intérêt national). Le point sur ces nouveaux projets d'Euratlantique.

Un aquarium géant sur la rive droite. Stephan de Faÿ a annoncé ce mercredi être en discussions « depuis huit mois » avec un opérateur privé, français, sur un projet d'aquarium géant, « type La Rochelle », qui prendrait place tout près du futur quartier Belvédère sur la rive droite, au débouché de la passerelle Eiffel.

« C'est un projet qui avance bien, c'est pourquoi je peux en parler aujourd'hui, même si je n'en dirai pas plus car nous avons encore un an de travail devant nous. Mais franchement, c'est bien parti. » Le travail actuel consiste à « insérer l'objet dans le tissu urbain » car si l'aquarium de La Rochelle « est une référence » ce n'est pas « un modèle d'insertion urbaine. » « Nous trouverons une solution pour y arriver, assure Stephan de Faÿ, car le but de ce grand espace public est d'aller à la reconquête de la rive droite, d'un point de vue urbanistique mais aussi dans le coeur des Bordelais. » Phare du tourisme régional, l'aquarium de La Rochelle attire chaque année quelque 800.000 visiteurs.

Un musée privé dans le Jardin de l'Ars agrandi. Les travaux de construction du futur Jardin de l'Ars, dans le secteur Brienne entre le MIN (Marché d'Intérêt National) et le pont Jean-Jacques Bosc, vont commencer dès le mois de novembre. « Sur ce projet, nous sommes passés d'un jardin de 4,5 hectares au départ, à 11 hectares finalement, soit la taille du Jardin Public de Bordeaux ! » annonce Stephan de Faÿ.

Projet du Jardin de l'Ars sur le périmètre Euratlantique à Bordeaux - Euratlantique

Le directeur d'Euratlantique révèle également « être en train de travailler depuis six mois pour implanter un musée privé au sein même de ce jardin, à l'intérieur de la halle de Gattebourse, une ancienne emprise ferroviaire qui va faire l'objet d'une requalification. » Comme pour l'aquarium, Stephan de Faÿ ne souhaite pas en dire davantage pour le moment, si ce n'est que l'investisseur est cette fois-ci étranger, et qu'il a « pour son projet d'abord choisi la France, puis Bordeaux, et enfin Euratlantique. »

Présentation de la requalification des berges rive gauche le 14 novembre. Une réunion publique se tiendra le 14 novembre, au sein de laquelle sera présenté le projet de requalification des berges de la rive gauche, dans la continuité du travail de réaménagement des berges effectué par le paysagiste Michel Corajoux, et qui va actuellement jusqu'au quai des sports.

Lancement de plusieurs chantiers sur la rive droite. « Cela construit un peu partout sur la rive droite, et ça ne va pas s'arrêter. » Stephan de Faÿ indique que dans le quartier Deschamps - entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean - le chantier de l'immeuble Fayat - 10.000 m² dédiés à l’immeuble de bureaux Insight ainsi que 90 logements en accession libre et 40 logements sociaux - a été lancé cet été, ainsi que plusieurs immeubles résidentiels.

Le projet d'immeuble Insight par Fayat, sur la rive droite de Bordeaux - BRENAC & GONZALEZ

Les travaux du « jardin sportif » ont démarré ce mercredi. Il s'agira d'un équipement sportif avec terrains de tennis et de hockey entre autres, « mais plutôt que de réaliser une enceinte fermée, on pourra se balader au milieu. » « Ce projet a été construit avec les habitants, qui nous ont fait part de leur souhait de disposer d'un lieu de déambulation. Cela va tout à fait dans le sens de ce que nous essayons de créer à Euratlantique, avec des équipements mixtes. Il faut sortir de la réflexion en silos. »

Mickaël Bosredon