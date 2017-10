Bayonne: Magique! Privés d'été indien, ils manifestent contre la pluie

Le message était clair. — Capture écran - Facebook

C’est une manifestation comme on en a jamais vu ! Il y a quelques jours, autour du 30 septembre, des habitants de la ville de Bayonne sont descendus dans les rues pour dénoncer… le mauvais temps au Pays Basque, rapporte Sud Ouest.

« ras les bottes de la flotte » ou encore « oui le bikini. »

On peut même trouver une vidéo de cette manifestation hors norme sur Facebook. On y voit des personnes avec un mégaphone et des pancartes où on peut lire des messages « surréalistes » comme : « ras les bottes de la flotte », « les nuages, ça m’fout la rage », « oui le bikini » ou « wanted » avec une photo du soleil ! En effet, l’été indien n’a pas été vraiment au rendez-vous dans la région au mois de septembre avec 17 jours de pluie selon Météo France.

Les pancartes de certaines manifestantes. - Capture écran - Facebook

Pour la petite histoire, on ne sait pas si les autorités avaient préalablement autorisé ce rassemblement. Il n’y a eu aucune interpellation de la part de la police ou encore de la pluie ! D’ailleurs, le message semble être passé auprès du soleil puisqu’il a fait son retour ces derniers jours dans le Sud-Ouest. On vient sûrement d’éviter un mouvement d’ampleur dans le pays…

