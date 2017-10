Le coup de gueule de Boris Diaw «peut-être pris pour un con» à Bordeaux

Boris Diaw lors de match de bienfaisance qu'il organise tous les ans à Bordeaux. — PIERRE ANDRIEU

Boris Diaw s’exprime peu. Mais lorsqu’il le fait, ce n’est jamais pour rien. Alors qu’il est de retour en France (à Levallois) après 14 saisons NBA, le basketteur bordelais se confie à L’Équipe sur sa nouvelle vie mais aussi sur la fin de son histoire avec les JSA Bordeaux.

Basket: Boris Diaw se retire de la présidence des JSA Bordeaux https://t.co/hTwBLaK1gp pic.twitter.com/Irwg8QtQjS — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 16, 2017

Pendant près de 7 ans, Boris Diaw en a été le président. Si on le voyait rarement au Palais des Sports en raison de sa carrière professionnelle qui se poursuivait de l’autre côté de l’Atlantique, il a souvent bouché les trous dans la caisse (plus de 2 millions d’euros investis entre 2010 et 2017). Aujourd’hui, il semble garder un goût très amer de cette aventure : « Je n’ai jamais vraiment pu trouver le relais de confiance sur place pour tenir ce projet-là. Chaque année, il a fallu renflouer. Je n’ai jamais trouvé un mode économique qui soit pérenne. »

Les dirigeants dans le viseur

Il revient notamment sur la fin en eau de boudin avec le club bordelais. « Le directeur général, Nicolas Mingant, tu lui files un salaire plus que convenable, tu lui proposes ensuite une transaction qu’il accepte oralement, le type prend le chèque et le cash qu’il m’avait demandés, ne remet pas la transaction signée et, derrière, il vient encore aux prud’hommes me réclamer plus d’argent ! », explique-t-il.

c'est pas donné mais pour 2M€ @theborisdiaw se paye Nicolas Mingant dans l'Equipe du jour https://t.co/cambcfNoNc via @lequipe — laurent cabut (@laurentcabut) October 3, 2017

Un autre dirigeant est dans le collimateur de Boris Diaw, Éric Sarrazin, le président délégué, « il me fait valider un budget pour la saison. Il m’assure, malgré mes doutes, qu’on est capables de lever tant d’argent. Et quelques semaines après, il démissionne… J’ai dû rallonger à peu près 200 000 €. Et, cette année, il revient au club ! Là tu te dis : peut-être qu’ils m’ont pris pour un con à un moment donné… »

Il devrait bien continuer avec l’Équipe de France

À Levallois, on le retrouvera pour l’instant sur le terrain, et non dans les bureaux. Boris Diaw ne revient pas en France pour « croquer la balle mais pour apporter son expérience et encadrer les jeunes. » S’il n’exclut pas de repartir en NBA pendant la saison, il n’a « aucun contact » pour le moment.

Levallois a trouvé les fonds pour Boris Diaw. Le joueur devrait pouvoir affronter Limoges le 7 octobre. https://t.co/28N41aT03T pic.twitter.com/1OLkkWFtCI — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2017

Au cours de cette interview, le Bordelais réaffirme qu’il ne compte pas rendre sa retraite internationale à l’heure actuelle. « Je n’ai jamais dit j’arrête et je ne le dis toujours pas aujourd’hui ! J’ai l’impression de ne pas avoir besoin de dire : je continue. Ça va de soi. », rappelle-t-il. Il espère bien participer aux qualifications au Mondial 2019 : « À mon avis je serai là, oui. Je n’ai pas pris ma retraite internationale. »