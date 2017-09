Girondins de Bordeaux: Maturité, bosseur, talent, Seleção... Malcom, ce diamant à polir

L'attaquant de Bordeaux Malcom après son but inscrit face à Lyon en Ligue 1, le 19 août 2017 au Groupama Stadium de Décines. — Ph. Desmazes / AFP

Samedi, Malcolm sera opposé à Neymar lors du déplacement des Girondins au Parc des Princes.

La Seleção n’est plus très loin pour l’attaquant bordelais.

L’un a joué avec lui pendant près de six mois à Bordeaux. L’autre l’a affronté lorsqu’il jouait encore au Brésil. Et tous les deux, Jussiê et Carlos Henrique, en sont persuadés « Malcom a un énorme potentiel. » Les deux anciens joueurs de Girondins de Bordeaux décryptent pour 20 Minutes le nouveau phénomène des Marine et Blanc avant le choc contre PSG de Neymar, ce samedi après-midi (17h).

Une maturité bluffante à son âge

« Tout de suite, j’ai vu son potentiel », confie Jussiê. Celui qui fût désigné par Jean-Louis Triaud comme le parrain de Malcom à son arrivée en janvier 2016 n’est pas du tout étonné de voir son compatriote à ce niveau aujourd’hui. « Même si les premiers mois ont été un peu compliqués car le jeu européen est différent. Il n’a pas eu beaucoup besoin de moi sur et en dehors du terrain. Il est très bien entouré et un peu casanier. », explique-t-il.

[Stats📊] Avec 71 ballons ⚽️joués par match en moyenne, #Malcom est le 2e meilleur joueur offensif de #Ligue1 derrière #Neymar ! @sudouest pic.twitter.com/BHJeuyyj0I — Don Amar Fcgb (@DonFcgb) September 25, 2017

La nouvelle pépite des Girondins a aussi la qualité d’être « très mature pour son âge », comme aime le répéter son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Une chose que Carlos Henrique avait aussi remarqué lors d’un match du championnat brésilien joué contre Malcom, il y a deux ans : « À 18 ans, il avait déjà la bonne attitude. Il suivait son latéral à chaque fois alors qu’au Brésil, les attaquants détestent défendre. On sentait un joueur intelligent. »

Le talent, ça se bosse

Depuis son départ des Corinthians, Malcom connaît une ascension fulgurante avec Bordeaux. Une ville « tranquille avec un club familial. C’est toujours plus facile pour s’adapter à la vie européenne », assure l’ancien capitaine des Girondins. Mais derrière cette réussite, il y a aussi, et surtout, beaucoup de talent et de travail. « C’est un gros bosseur. Il assimile très vite ce qu’on lui dit », affirme Jussiê.

Malcom a prolongé son contrat aux Girondins de Bordeaux jusqu'en 2021. - Nicolas Tucat

D’ailleurs, le Brésilien est souvent le dernier joueur à quitter l’entraînement après de longues séances de coups francs ou de penaltys. Il ne laisse pas grand-chose au hasard. Malgré tout, Jussie espère qu’on ne sera pas « trop exigence avec Malcom. Il a encore des hauts et des bas même s’il est déjà devenu indispensable. » Cette visite au Parc des Princes face aux stars parisiennes est en tout cas un excellent moyen de le démontrer un nouvelle fois…

Toujours plus près de la Seleção

Mais, la vraie prochaine étape pour Malcom, c’est la Seleção. Carlos Henrique, de retour au pays, assure que l’on « parle de plus en plus de lui avec les bons résultats de Bordeaux. Il y a souvent des matchs du championnat français à la télévision depuis l’arrivée de Neymar au PSG. » Et en plus, l’actuel sélectionneur du Brésil, Tite, connaît très bien Malcom pour l’avoir dirigé aux Corinthians.

Malcom : "Si la sélection arrive, ce sera grâce à une saison régulière avec des grosses prestations" #girondins ⬇️ https://t.co/bAbXBrxjrM — Girondins33 (@girondins33) September 25, 2017

« C’est un entraîneur qui donne l’opportunité à tout le monde. Ça ne va pas tarder », à en croire Jussiê. Alors peut-il faire partie des joueurs retenus pour la prochaine Coupe du Monde en 2018 ? Selon Carlos Henrique, il « a le niveau de la Seleção mais Tite a déjà son équipe. Malcom peut être la surprise ! » S’il continue à marcher sur l’eau comme depuis quelques semaines, ce ne sera même plus une surprise…

