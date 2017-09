Jérémy Stinat, l'étonnante histoire d'un joueur pro devenu arbitre de Ligue 1

Jérémy Stinat a décidé de changer de maillot à 32 ans. — FFF / Alain Julien

Il a joué une dizaine d’années au poste de latéral en Ligue 2.

Depuis 2011, il gravit les niveaux de l’arbitrage.

Jérémy Stinat espère maintenant arbitrer à plein-temps en Ligue 1.

« On n’a pas le même maillot mais on a la même passion », s’il y a bien une personne qui n’échappe pas au slogan de la Fédération française de football, c’est Jérémy Stinat. À 38 ans, ce père de famille a déjà porté les deux maillots dans sa vie : celui de joueur professionnel par le passé puis celui d’arbitre aujourd’hui. Une reconversion extrêmement rare dans ce milieu.

Zidane et la Ligue 2

Sa première vie, le Béarnais d’adoption l’a commencé à Pau et Bayonne avant de rejoindre le sport-études de Mérignac et surtout les Girondins de Bordeaux à 17 ans. « J’ai fait tout le centre de formation avec des mecs comme Planus, Da Rocha ou Chalmé et j’ai eu la chance de faire quelques bancs avec l’équipe première où il y avait Zidane et Dugarry », raconte celui qui commencera sa carrière professionnelle à Thouars après quatre ans passés au Haillan.

Jérémy Stinat sous le maillot de Grenoble en Coupe de France en 2005. - Alain Julien

Le défenseur latéral enchaîne alors les clubs en Ligue 2 (Valence, Grenoble, Sedan et Laval) de 2001 à 2011 avant de prendre sa retraite à 32 ans : « J’ai réalisé mon rêve. Je me suis beaucoup amusé mais à un moment donné, j’avais fait le tour de la question. Les ambiances de vestiaire ne me convenaient plus. » Mais, pas d’inquiétude, ce fidèle supporter de la Juventus de Turin a depuis longtemps une idée sur sa reconversion…

Je n'ai pas le souvenir d'un ancien pro comme Jeremy Stinat ayant déjà arbitré en L1 #SRFCSDR @dna @lfp — Bernard Lions (@BernardLions) April 2, 2016

L’arbitrage ? « On repart presque de zéro »

« Dès l’âge de 22 ans, je savais que je serai arbitre car lors d’un match, ça s’est très mal passé avec l’un d’eux (dont il tait le nom). Il m’a insulté et je me suis dit : je lui montrerai ce que c’est un bon arbitre un jour », explique-t-il à 20 Minutes. Dès l’été 2011, Jérémy Stinat suit une formation accélérée de deux ans, réservé aux anciens pros, et commence à arbitrer du niveau district au National : « C’était catastrophique au début. En fait, je ne connaissais pas la plupart des règles malgré ma carrière. Je ne savais pas où me placer. On repart presque de zéro. »

L’ex-footballeur apprend tout de même très vite et retrouve la Ligue 2 en 2013. Cette fois-ci avec la tenue d’arbitre donc. Puis, le grand jour arrive le 2 avril 2016 lors du match Rennes - Reims : « J’alterne entre arbitre principal en Ligue 2 et quatrième arbitre en Ligue 1 depuis quelques saisons et là, j’ai dû remplacer mon collègue à la mi-temps. » Alors ça donne quoi la L1 avec le maillot jaune ? « C’est vraiment un autre monde. Ça va beaucoup plus vite. La marche est grande. On sent l’attente et la médiatisation très forte autour des matchs. »

Jérémy Stinat lors d'un match de Ligue 2. - POL EMILE

Une certaine légitimité auprès des joueurs

Mais l’avantage de Jérémy Stinat, c’est qu’il connaît (presque) tout le monde dans le milieu du football. Un coup, il croise un ancien entraîneur ou dirigeant, la fois d’après il arbitre un ex-coéquipier ou adversaire. Il reconnaît que « le rapport est facilité. Il y a du respect. Certains me donnent même une légitimité qu’ils n’ont pas à m’offrir par rapport à un autre arbitre. Moi, je suis quelqu’un qui communique beaucoup. »

#PFCNO Jérémy STINAT sera au sifflet vendredi soir pour Paris FC-Nîmes. Le corps arbitral de cette rencontre https://t.co/3z4i6mfT1o — espacecrocos (@EspaceCrocos) September 27, 2017

Il lui reste maintenant une étape : la Ligue 1 à plein-temps. « Je ne l’ai pas connu en tant que joueur alors j’espère la connaître en tant qu’arbitre », avoue celui qui ne pourra (malheureusement pour lui) jamais diriger un match des Girondins de Bordeaux puisqu’il dépend de la ligue d’Aquitaine. En attendant, retour au sifflet, ce vendredi soir, pour un Paris FC - Nîmes Olympique… Même si certaines fois, ça doit le titiller de taper dans le ballon pendant les matchs !