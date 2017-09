Dordogne: Le château du film «Le Tatoué» vendu aux enchères à 853.000 euros

PATRIMOINE Un château en ruines édifié au XIV e siècle et qui a servi de décor à un film où a joué De Funès a été vendu aux enchères jeudi...

Le château de Paluel a été édifié au 14 e siècle. — Adopte un château

Le château de Paluel, en Dordogne, célèbre pour avoir été le cadre du film « Le Tatoué » avec Louis de Funès, a été adjugé jeudi à un restaurateur périgourdin pour 853.000 euros, échappant à d’internautes qui avaient fait des dons à l’initiative de l’association « Adopte un Château ».

Des dons à partir de 50 euros

« C’est l’argent qui a parlé », a résumé Romain Delaume, responsable de Dartagnans, un site de financement participatif pour la préservation du patrimoine, qui avait rassemblé plus de 540.000 euros pour tenter d’acheter cette forteresse.

>> A lire aussi : Avec un don de 50 euros, devenez propriétaire d’un château en Dordogne où a joué de Funès

Cette plateforme s’était unie avec l’association « Adopte un château » et proposait, pour 50 euros, de devenir copropriétaire de ce domaine, qui comprend aussi une maison de maître, une bergerie, des écuries, un étang…

Situé à Saint-Vincent-le-Paluel, dans le Périgord, le château, dont la plus ancienne partie date du XIVe siècle, est en piteux état, ayant notamment été brûlé par les Allemands en 1944.

Il a servi de décor au film « Le Tatoué », réalisé en 1968 par Denys de La Patellière et porté par le duo Louis de Funès et Jean Gabin, le premier en marchand d’art cherchant à acquérir le Modigliani tatoué sur le dos du second.

Son précédent propriétaire, un investisseur britannique, a rencontré des difficultés financières et, devant les impayés, les créanciers ont fait mettre le château aux enchères.