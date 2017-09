Au deuxième jour de son procès devant la cour d’Assises de la Gironde après la chute mortelle dans la Garonne de son fils de 4 mois le 11 novembre 2014, Ablamvi Anani, 33 ans, peine à expliquer ce qui s’est passé ce jour-là. Après une errance de trois heures dans les rues de Bordeaux, alors qu’il était parti retiré de l’argent à la banque pour s’acquitter d’une dette envers sa compagne, il se retrouve hagard sur les quais à 19 h, son fils Aaron dans les bras.

L’accident n’est pas envisagé par l’expert

L’expert médecin légiste explique qu’il y a forcément eu « un geste actif » pour que le petit ait été projeté jusqu’à l’eau. A l’endroit où il se trouve, à hauteur du ponton Batcub, il y a une avancée des quais et si l’enfant lui avait échappé, il ne serait pas tombé à l’eau. Alors qu’il avait défendu cette version à un moment de l’enquête, l’accusé y a renoncé à l’audience. « Si j’ai fait ce geste ce n’est pas de ma propre volonté, lâche-t-il au bout d’un moment. C’est un moment flou, dépressif, je ne sais pas ce que je fais. »

Beaucoup d’événements se sont enchaînés en peu de temps pour le jeune homme. Il n’a plus de travail ni de papiers pour rester en France et une récente dispute, au centre duquel se trouve son statut de père au foyer, le mine. Il pense que sa relation va se terminer alors que sa compagne explique qu’elle a voulu le faire réagir, notamment en sortant ses affaires du logement, et qu’elle attend simplement des excuses. Parti pour la banque, il ne trouve pas la carte d’identité d’Aaron dans son portefeuille, et pense que sa compagne l’a volontairement gardée.

Des explications confuses

Sur les faits il oscille entre l’argument d’une perte de mémoire et celui de forces occultes à l’œuvre. « Ce n’est pas possible que je l’ai fait volontairement, je ne l’ai pas prémédité sinon je n’aurais pas appelé au secours, se défend l’accusé à la barre. C’est impossible pour moi, avec tout l’amour que j’ai pour mon fils, c’est impossible ».

Il raconte qu’elle lui a dit qu’elle regrettait d’avoir fait un enfant avec lui. Lui étant sans papiers, il ne peut s s’occuper de l’enfant tout seul et affirme qu’il ne voulait pas que l’enfant souffre de rester avec elle, sans fournir davantage d’explications. « Il ne s’en souvient pas mais il donne une explication », observe le docteur Yves Brungs, expert psychiatre auprès de la cour d’Appel, qui s’est entretenu avec l’accusé le lendemain des faits.

Aux policiers qui l’interrogent après son interpellation et à l’expert, il raconte qu’il était dans un état de « rage », lui qui est décrit comme très calme voire passif. « Il était en colère, incapable de se contrôler, dépassé par les événements », estime le docteur Yves Brungs. S’il a pu, selon une des hypothèses de l’expert, mettre en place un mécanisme de défense pour refouler l’événement traumatique trop insupportable, le recours à l'argument des sortilèges est pour lui « une façon de fuir la réalité, d’être dans le déni ». Les experts ont écarté une altération du jugement de l’accusé, parlant simplement d’un état dépressif en réaction aux faits. Le procès se poursuit jusqu'à vendredi.

Elsa Provenzano