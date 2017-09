Elle aide des milliers de colocataires chaque jour.

Un onglet « tâches ménagères » est à l’étude.

Son nom va changer pour toucher un public plus large.

C’est une application qui sauve encore chaque semaine plusieurs colocations de l’implosion. Depuis dix ans, Ze-coloc aide quotidiennement 30 à 40.000 colocataires à vivre en parfaite harmonie en gérant leurs dépenses.

>> A lire aussi : Bordeaux: Six idées pour embellir le quotidien des étudiants qui font leur rentrée!

Après le site, l’application sur smartphone

« On avait un tableau avec une craie pour savoir qui doit quoi à qui ? Aucun moyen de vérifier. Aucun historique. C’était long et chiant », ça, c’était la coloc « galère » vécue par Alexis, il y a quelques années. Et puis, un jour, ce Bordelais de 35 ans, a découvert l’application de Grégoire Compagnon et son associé Piwel. Il s’en souvient comme si c’était hier : « À partir de là, tout est devenu plus facile dans notre vie à sept. »

L'application Ze-coloc. - Capture écran

À l’époque, Ze-coloc n’est encore qu’un simple site internet. Mais, il connaît déjà un vrai succès. Depuis trois ans, l’application bordelaise a aussi fait son apparition au plus grand bonheur des utilisateurs. « Ils peuvent mettre leurs comptes à jour direct en sortant du supermarché, par exemple. Chacun peut recevoir des notifications sur son téléphone », précise Grégoire Compagnon. Les colocataires peuvent aussi pré-enregistrer des dépenses (loyer, gaz, électricité…).

>> A lire aussi : Bordeaux: A Mérignac, Ixxi Techside planche sur les applications du transport de demain

Bientôt un onglet « tâches ménagères »

Tout ce que n’avait pas Alexis avant, il l’a maintenant : « Ça calcule. Il y a l’historique de tout ce qu’il se passe. On peut choisir qui participe à telle dépense. » Les dernières versions permettent même de télécharger des documents comme les tickets de caisses. Impossible donc de rouler son (ou ses) colocataires.

Les avantages de Ze-coloc. - Capture écran

Aujourd’hui, Ze-coloc utilisée en Belgique ou encore au Canada notamment par les étudiants Erasmus, continue de se développer. Grégoire Compagnon travaille sur la création d’un onglet « tâches ménagères. » « Ce serait le même système que pour gérer l’argent mais là, l’idée c’est plutôt : qui a fait quoi ? Moi, j’ai un coloc qui déteste faire les toilettes et adore la vaisselle, par exemple. À plusieurs, ça peut devenir très efficace pour s’organiser. » Et le but serait aussi de distribuer des bons points aux colocataires modèles.

>> A lire aussi : Bordeaux: EasyPark, YesPark... De nouvelles applis pour inciter à se garer dans les parkings souterrains

Un changement de nom au programme

L’autre amélioration souhaitée par les deux inventeurs bordelais, c’est de toucher un public plus large à l’image d’Alexis : « Je ne suis plus en coloc mais en couple maintenant et j’utilise toujours l’application en tant que compte commun avec ma copine. » Ce n’est pas une question de confiance bien sûr pour lui, mais de simplifier les dépenses.

Grégoire Compagnon et Piwel (de gauche à droite). - Ze-coloc

Grégoire Compagnon et Piwel vont donc changer le nom de leur application dans les prochains mois car « elle est trop identifiée colocation. On veut aussi toucher les groupes d’amis ou les couples. » En attendant, plus de 140.000 personnes ont déjà utilisé Ze-coloc en l’espace de dix ans. Et, il pourrait y en avoir bien d’autres car comme l’on dit souvent : les bons comptes font les bons amis…

Clément Carpentier