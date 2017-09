Paris-Bordeaux: Grosse frayeur… Un avion atterrit en urgence avec le moteur en feu

Réveil (très) animé, ce lundi matin, pour les passagers du vol AF6252 d’Air France reliant Paris à Bordeaux. A 7h10, l’un des moteurs de leur avion a pris feu au moment du décollage à Orly, rapporte BFMTV.

Flight #AF6252 from Paris to Bordeaux has declared an emergency https://t.co/NvyRaTkqbb pic.twitter.com/m3n2w8s8Kq