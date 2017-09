La Rochelle: En plein contrôle routier, deux policiers sauvent une femme de la noyade

Une femme de 67 ans était tombé dans le canal qui se jette dans le vieux port de La Rochelle. (image d'illustration) — Le Lann

Cela s’appelle être là au bon moment. Deux policiers ont sauvé une femme de la noyade alors qu’ils effectuaient des contrôles routiers dans le centre-ville de La Rochelle ce vendredi en fin d’après-midi.

Une cycliste se porte à leur hauteur pour leur indiquer qu’une personne est en train de se noyer dans un canal qui se jette dans le vieux port. Les deux membres du Groupe départemental d’intervention de Charentes-Maritimes (GDI 77), toutes affaires cessantes, entament alors une course de 200m. Un troisième collègue alerte immédiatement les secours et garde le matériel.

La femme était lestée dans l’eau par plusieurs sacs

« La foule s’était massée au bord du canal, la femme tentait de s’accrocher aux aspérités en pierre, mais personne ne s’est jeté à l’eau », raconte Jean-Jacques, sous-brigadier de police et moniteur de secourisme. Peut-être est-ce la peur de se blesser en sautant qui a refroidi des ardeurs, le canal étant connu pour servir ponctuellement de décharge à scooters et à vélos. Arrivés au bord, les deux hommes traversent sur une passerelle afin d’accéder à la personne en détresse qui se trouve près de l’autre rive. Ils se déshabillent rapidement et sautent en caleçon dans les eaux à 16°C du canal, 4m en contrebas. « J’étais aussi un peu choqué par la non-réaction des gens, qui nous ont pourtant applaudi lorsque nous avons sauté à l’eau », renchérit David, brigadier de police.

Arrivés à hauteur de la personne, ils tentent de la remorquer jusqu’au bord. Mais la manœuvre est délicate car la femme est tombée dans l’eau « avec son sac à main en bandoulière et un sac sur le dos qui pesait un âne mort », décrit Jean-Jacques, qui cumule plus de vingt ans de surveillance sur les plages.

Deux policiers sauveteurs en mer

Par chance, les deux agents ont une formation de maître-nageur sauveteur et ont l’expérience des sauvetages aquatiques, ayant effectué de nombreuses missions de secourisme avec les Compagnies régionales de sécurité (CRS). Portée sur une cinquantaine de mètres dans l’eau, la femme est hissée sur un escalier en pierre. « Là, une personne a enfin daigné descendre pour nous aider, se souvient Jean-Jacques. Et une autre nous a amené une couverture de survie pour l’emmitoufler ». Les pompiers arrivent en quelques minutes et prennent en charge la dame, âgée de 67 ans.

« On est très fiers de cette action, explique David. C’est important de montrer que nos missions ne se limitent pas au maintien de l’ordre, au contrôle routier ou au transport de prisonniers ». Selon les éléments recueillis par les policiers, la dame aurait enlevé ses lunettes et glissé sur le bord du canal car « il n’y a pas de garde-corps ». Ne sachant pas nager, elle a été sauvée grâce au sang-froid et à la réactivité des deux policiers. Transférée à l’hôpital en hypothermie, elle était toujours en observation ce samedi.