TFC-Bordeaux: Et si Malcom était le meilleur Brésilien de Ligue 1 (après Neymar bien sûr)?

L'attaquant de Bordeaux Malcom après son but inscrit face à Lyon en Ligue 1, le 19 août 2017 au Groupama Stadium de Décines. — Ph. Desmazes / AFP

Au Stadium de Toulouse, Malcom a inscrit son troisième but, superbe, en six journées de L1.

L’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec le compare au Lyonnais Nabil Fekir et au Monégasque Thomas Lemar.

Un attaquant brésilien, formidable dribbleur mais aussi buteur, qui terrorise les défenses de Ligue 1 ? Non, on ne parle pas ici de l’homme qui valait 222 millions d’euros, mais de l’un de ses jeunes compatriotes d’à peine 20 ans, joyau de Bordeaux. Lorsqu’on l’a croisé ce vendredi soir dans les couloirs du Stadium de Toulouse, Malcom, son mètre 71 et ses 65 kg, ne nous ont pas vraiment impressionnés.

Un peu plus tôt sur la pelouse, l’ailier droit avait pourtant éclaboussé de sa classe un derby de la Garonne qui, pour la première fois depuis huit ans, a basculé dans le camp girondin, grâce à un superbe but du gaucher débarqué des Corinthians à l’été 2016.

« S’il n’y avait pas l’équipe, je ne pense pas que je ferais un bon travail », assure l’international brésilien des moins de 20 ans, auteur de sa troisième réalisations en six journées de Ligue 1 cette saison, pour trois passes décisives. OK, tournons-nous plutôt vers son entraîneur, Jocelyn Gourvennec.

« Tous les grands joueurs du championnat sont importants pour leur équipe respective. Malcom, c’est un joueur différent, comme le PSG en a beaucoup, mais aussi comme, dans un autre registre, Seri à Nice, Fekir à Lyon ou Lemar à Monaco. Ce sont ces éléments qui font gagner les matchs. »

Arrivé au crépuscule d’une carrière quatre étoiles, Jérémy Toulalan (34 ans) a côtoyé quelques prodiges. Toujours fringant, le capitaine des Girondins semble ranger le feu follet de São Paulo dans cette catégorie. « Il ne me surprend pas, l’an dernier il était déjà performant [sept buts et quatre passes décisives en 37 matchs de L1], rappelle l’ancien international. A présent, il est plus constant dans les matchs, et il a la confiance en lui, celle de l’entraîneur et de ses coéquipiers. Et puis, il est resté concentré après tout ce qu’il a vécu, alors qu’il aurait pu partir. »

Déclaré « intransférable » cet été par son président

Forcément, le talent du garçon n’est pas passé inaperçu cet été, notamment du côté du Borussia Dortmund, en quête d’un remplaçant au néo-Barcelonais Ousmane Dembélé. Mais le président bordelais Stéphane Martin a mis son veto à un exil de Malcom un an à peine après son arrivée, en le déclarant « intransférable ».

#Malcom au micro de @beinsports_FR : "Bordeaux, c'est super, une très bonne ambiance, on verra la saison prochaine pour un départ" pic.twitter.com/eQ6DS0fYjA — Anthony M (@Anthony_M64) September 15, 2017

On imagine mal toutefois l'attaquant faire sa carrière du côté de la Gironde, et même rester au-delà de la saison actuelle. Mais avant d’aller côtoyer d’autres étoiles, le jeune Brésilien pourra peut-être aider les Girondins à finir au firmament de la Ligue 1. Enfin, un peu au-dessous du PSG de Neymar, tout de même…