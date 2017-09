Bayonne: Le compagnon de la jeune femme enceinte tuée serait un ex-candidat de téléréalité

FAITS DIVERS La jeune femme de 23 ans, enceinte de huit mois, a été retrouvée morte, et ligotée, dans un appartement d'Ustaritz, au sud de Bayonne...

Véhicule de gendarmerie, illustration. — G. Varela / 20 Minutes

Le compagnon de la femme enceinte qui a été tuée mercredi soir à Ustaritz, au sud de Bayonne, serait un ex-candidat de téléréalité, selon BFM TV.

Le jeune homme était un candidat de l’émission diffusée cet été sur la chaîne NT1 10 couples parfaits. C’est lui qui a fait la macabre découverte, mercredi soir, après avoir passé une partie de la soirée chez des amis.

La femme de 23 ans, enceinte de huit mois, a été retrouvée ligotée et les yeux bandés par son compagnon, a indiqué le procureur de la République de Bayonne, évoquant un « acte criminel particulièrement violent ». Les secours ont été prévenus par son conjoint, qui l’a découverte dans l’appartement qu’elle occupait dans la propriété de sa mère, absente au moment des faits, a indiqué le procureur Samuel Vuelta-Simon.

La jeune femme était élève infirmière à Bordeaux

La victime, élève infirmière à Bordeaux et originaire de Béziers, gisait sur un lit, dans une chambre, les pieds et les poings liés, les yeux bandés. Elle avait été bâillonnée. Son visage était tuméfié. Le décès a été provoqué par la conjugaison du processus asphyxique dû au bâillon et les coups assénés de façon répétée sur son visage.

Son compagnon a été particulièrement « choqué » a encore indiqué le procureur. Intermittent du spectacle, il est étudiant en sophrologie à Bordeaux.

Aucune trace d’effraction n’a été trouvée dans l’appartement.