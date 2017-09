Bordeaux : L’ex ministre Michèle Delaunay défend son chien, accusé d’avoir mordu un enfant

Michele Delaunay, exdéputée socialiste et ex Ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. - Photo : Sebastien Ortola — SEBASTIEN ORTOLA

Après la parution d’un article de Sud-Ouest, relatant qu’un garçonnet avait été mordu ce dimanche par son berger allemand Dixie, Michèle Delaunay a publié un démenti sur sa page Facebook, donnant sa version des faits.

>> A lire aussi : Résultats législatives Bordeaux: Deux des trois circonscriptions remportées par les candidats En marche!

L’ancienne ministre chargée des personnes âgées raconte qu’elle était sortie faire une promenade en fin d’après-midi au jardin public avec son mari et que celui-ci, ramassant une crotte, a tenu la laisse de Dixie de façon moins ferme. Le chien en a alors profité pour courir vers un groupe d’enfants dont l’un jouait au ballon. En courant l’un des enfants a chuté.

« Une minuscule blessure »

« Je me suis évidemment précipitée, présentée à la maman en tant que médecin, demandé à examiner l’enfant s’il avait été touché. Elle m’a déclaré qu’il avait été mordu au bras et à la main. J’ai examiné d’abord la main et une minuscule blessure, au niveau du pli digito-palmaire du cinquième doigt de la main était présente. Je n’ai pu constater aucune trace sur le bras et l’on imagine quelles auraient été les traces si ce petit bras avait été mordu par les crocs d’un berger allemand », explique Michèle Delaunay.

>> A lire aussi : Bordeaux: Pendant que son maître cuve, un chien agresse 7 passants

Elle a proposé à la mère de l’enfant de désinfecter le doigt à son domicile, tout près du parc. Elle a également refusé, selon l’ex-députée, qu’une photo du doigt blessé soit prise. Elle n’aurait souhaité laisser ni son nom ni son adresse. Michèle Delaunay estime que le début, la maman du petit garçon souhaitait faire un esclandre.

Un passant s’est mêlé de cette affaire, prenant même aux épaules la propriétaire du chien pour lui signifier de s’éloigner. Une plainte de la famille a été déposée, selon les informations de Sud-Ouest.

>> A lire aussi : Gard: Un chien attaque un enfant de trois ans et lui arrache la joue

Le journal rappelle que ce chien avait mordu un policier municipal en mars 2013 et un enfant de 9 ans à la lèvre, en août 2013 sur une plage d’Hossegor.