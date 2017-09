Bordeaux: «Qu'on me foute donc la paix» quand Alain Juppé pique sa crise

Alain Juppé et Virginie Calmels — Ugo Amez/SIPA

Cela a beau être la rentrée, Alain Juppé a semble-t-il encore besoin de vacances. L’ancien Premier ministre n’a pas du tout (mais vraiment pas du tout) apprécié les propos sur sa première adjointe Virginie Calmels qui lui sont prêtés par le Canard enchaîné de ce mercredi.

>> A lire aussi : Bordeaux: Le choix Wauquiez de la juppéiste Virginie Calmels a du mal à passer

Juppé - Calmels, la fin de l’histoire ?

Cette dernière a annoncé son ralliement à Laurent Wauquiez qui brigue la présidence du parti, Les Républicains. Une décision qui a du mal à passer chez le maire de Bordeaux. Pas vraiment sur la même ligne politique.

Vu dans @canardenchaine : Juppé dézingue Virginie Calmels pic.twitter.com/lX8mWWQtz2 — Guillaume Stoll (@GuillaumeStoll) September 5, 2017

Du coup, le Canard enchaîné rapporte des propos qu’Alain Juppé aurait tenu à l’endroit de Virginie Calmels et ça pique : « Virginie Calmels, c’est la logique Endemol. Ça lui rapporte, elle y va. Elle n’a pas de principes. En mars, elle me soutenait, puis elle s’est offerte, en vingt-quatre heures, à Fillon. Pour moi, c’est une grosse déception » avant de conclure : « Si vous avez un parquet en bon état, ne l’invitez pas chez vous. »

>> A lire aussi : Présidence des Républicains: Le jeune juppéiste Maël de Calan officialise sa candidature

Une mise au point sur Twitter

Des propos rapportés qui ont fait sortir de ses gonds l’ex-candidat à la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé s’est empressé de les démentir par un tweet : « Stupeur en lisant les mots que le Canard me prête sur V. Calmels. Comment peut-on affabuler à ce point ! Qu’on me foute donc la paix ! »

Stupeur en lisant les mots que le Canard me prête sur V. Calmels. Comment peut-on affabuler à ce point! Qu'on me foute donc la paix! — Alain Juppé (@alainjuppe) September 6, 2017

Pour l’instant, le maire de Bordeaux n’a pas pris position pour l’un des candidats à la présidence de LR. Il a simplement glissé que le candidat qui se dit juppéiste, Maël de Calan, « incarne bien le type de profil qu’il faut encourager. »

>> A lire aussi : Présidence des Républicains: Le jeune juppéiste Maël de Calan officialise sa candidature