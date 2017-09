Mondiaux de judo : Arthrose à 29 ans… Émilie Andéol décide de stopper sa carrière (pour l’instant)

Émilie Andéol en kimono blanc lors des championnats du monde de Budapest. — ATTILA KISBENEDEK

« Avec mes genoux, je suis à deux doigts de porter des prothèses », si elle l’a dit avec ironie à la sortie des tatamis ce samedi, Émilie Andéol ne se voile pas la face aujourd’hui. A 29 ans, la championne olympique de Rio ne peut plus espérer briller au haut niveau avec ses problèmes d’arthrose.

🥋🇫🇷 Battue par l'ex-Française Kayra Sayit, la championne olympique Émilie Andéol ne sera pas championne du monde. #lequipeJUDO pic.twitter.com/xcMyXsz5Sb — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) September 2, 2017

Des problèmes qui l’amènent à mettre sa carrière entre parenthèses : « Pour l’instant, je mets (ma carrière) en stand-by, je rentre chez moi, je vais profiter de mon bassin d’Arcachon, de ma famille, tout en continuant à faire des activités physiques et en restant dans le monde du judo », a-t-elle déclaré après sa 7e place aux championnats du monde, ce week-end.

Elle va entraîner des jeunes en Gironde

La judoka originaire de Marcheprime en Gironde a « vraiment réfléchi, c’est venu naturellement. Je n'ai pas envie de sacrifier ma vie, mes genoux, pour le judo. Je vais faire plein de soins, aller voir un chirurgien et voir ce qu’on peut faire. » Pour l’instant, le break est prévu pour un an pour la double championne d’Europe (2014 et 2015) et médaillée de bronze aux mondiaux de Chelyabinsk en 2014.

Emilie Andéol dit stop ! La championne olympique de Rio veut faire un break d'au moins un an et verra en sept 2018 si elle revient pour 2020 — Isabelle Langé (@isalange) September 2, 2017

Une période qu’elle va consacrer à son corps mais aussi aux autres. Émilie Andéol a prévu d’entraîner des jeunes dans sa région la natale, la Gironde, selon l’Équipe. Et après seulement « si le judo me manque vraiment, je dis bien si, si la compétition me manque, je pourrais peut-être recommencer. » Autant dire que les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 sont très loin pour elle…

