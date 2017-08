VIDEO. Agression de Pierre-Ambroise Bosse: Coups au visage, suspects interpellés... Ce que l’on sait des faits

Pierre-Ambroise Bosse souffre de plusieurs fractures au visage. — Jewel SAMAD

Pierre-Ambroise Bosse a été roué de coups

Un homme est entendu par les gendarmes

L’athlète a décidé de mettre un terme à sa saison

L’athlète girondin Pierre-Ambroise Bosse a relevé via sa page Facebook, ce mercredi soir, avoir été victime d’une « violente agression », le week-end dernier sur le Bassin d’Arcachon. Selon nos informations, une personne est actuellement auditionnée par les gendarmes.

Que s’est-il passé ?

L’agression s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche sur le parking du casino de Gujan-Mestras vers 4h du matin. Alors qu’il regagnait sa voiture, Pierre-Ambroise Bosse a été abordé par trois individus pour faire une photo. Mais, les choses se seraient « envenimées », rapporte Sud Ouest. Le champion du monde du 800m a ensuite été roué de coups par ses agresseurs. Il a notamment été touché au visage.

Où en est l’enquête ?

Depuis, les trois malfaiteurs sont recherchés par les gendarmes. Une personne a été placée en garde à vue depuis ce jeudi matin. Il s’agit d’un homme de 24 ans soupçonné d’avoir participé à l’agression de Pierre-Ambroise Bosse. Selon nos informations, le suspect, connu pour des faits de violences et d’infraction à la législation sur les stupéfiants, a fait l’objet d’une convocation. Le dossier est extrêmement sensible puisque les gendarmes ont l’ordre de ne rien dire et le parquet « n’a (pour l’instant) pas prévu de communiquer. »

Pierre-Ambroise #Bosse: Le suspect est âgé de 24 ans, connu pour d'autres faits notamment violence, agressions (source gendarmerie) — Caroline Politi (@c_politi) August 31, 2017

Comment va Pierre-Ambroise Bosse ?

Selon ses dires, l’athlète girondin de 25 ans souffre de « multiples fractures au visage » et d’un « préjudice moral inqualifiable. » Pierre-Ambroisse Bosse s’est vu délivrer une interruption totale de travail (ITT) de 18 jours. Selon nos informations, il ne souhaite pas s’exprimer publiquement pour l’instant, au-delà de son message Facebook et « laisse la justice faire son travail. » Par ailleurs, il a annoncé la fin de sa saison après cette agression. Il ne participera pas au DécaNation d’Angers ou au Décastar de Talence en septembre.