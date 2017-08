Rochefort: Il se fait agresser à la machette pendant sa fête d'anniversaire

Le jeune homme a été agressé par un individu armé d'une machette. — Charles Dharapak/AP/SIPA

Samedi un jeune fêtait ses 25 ans avec des amis sur la pelouse des jardins publics de la Corderie royale à Rochefort, en Charente-Maritime. La fête a été très arrosée et plus tard, l’organisateur de la soirée a invité une de ses connaissances qui passait dans la rue à se joindre à lui pour boire quelques verres, relate Sud-Ouest.

>> A lire aussi : Vosges: Mécontent, il sort une machette devant son voisin de palier en pleine nuit

Embrouille entre les deux amis

L’alcool aidant les deux jeunes se sont embrouillés jusqu’à ce que l’invité de dernière minute prenne la mouche et s’en aille. Mais il est revenu quelques minutes plus tard armé d’une machette. Il s’est alors jeté sur l’organisateur de la soirée, le coupant à l’oreille et lui portant un coup aux côtes. Quatre jours d’interruption temporaire de travail (ITT) ont été délivrés à la victime.

>> A lire aussi : Lorraine: Grièvement blessé, il explique à la police avoir été agressé à la machette

L’agresseur a, lui, été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue par la police et a reconnu les faits. Il sera jugé au tribunal correctionnel à La Rochelle, le 25 janvier.