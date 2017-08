Dordogne: Une enfant de 3 ans sauvée de la noyade par son père

Une piscine privative. Illustration. — west coast surfer - Moo - Rex - Sipa

Le pire a été évité. Ce mardi matin vers 8h30, une fillette âgée de 3 ans qui se baignait dans une piscine privée de Beynac, en Dordogne a été sauvée in extremis de la noyade par son père, relate nos confrères de France Bleu Périgord.

Un massage cardiaque a été pratiqué par le père

L’enfant était en arrêt cardiaque quand son père l’a sorti de l’eau et il lui a sauvé la vie en pratiquant un massage cardiaque. Le SAMU a ensuite pris en charge la fillette. La famille, originaire du Loiret, est en vacances dans la région. La petite fille a été héliportée à l’hôpital de Périgueux et son état serait stable. On ignore encore les circonstances exactes de l’accident.

