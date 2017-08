Bègles: Une partie de pétanque dégénère et fait 3 blessés

Partie de pétanque. (Illustration) — Jonathan Duron / 20 Minutes

Samedi soir, une partie de pétanque animée à Bègles s'est mal terminée. Les boulistes, qui avaient aussi préparé un barbecue, se sont querellés avec les riverains, excédés par le bruit occasionné par la partie, raconte Sud-Ouest. Au final trois personnes sont blessées dont une souffre de plusieurs fractures et dont l'interruption temporaire de travail a été fixée à 30 jours. Une autre a reçu des coups de couteau, heureusement superficiels.

Empoignade sur le balcon des riverains

Un premier bouliste est monté sur un balcon pour en découdre, suivi d'un autre qui aurait menacé les riverains, une boule de pétanque à la main. L'un des occupants s'est jeté sur lui et l'a fait basculé dans la vide. Le bouliste a fait une chute de 4 mètres et s'en tire avec de multiples fractures. Le père du riverain s'en est mêlé, se munissant d'un couteau et frappant un second joueur de boules. Le père et le fils, âgés de 68 et 39 ans, ont été arrêtés et remis en liberté dimanche. L'enquête pour déterminer les responsabilités individuelles est en cours.

