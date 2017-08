Charente-Maritime: Une jeune femme donne naissance à des quadruplés

Illustration de bébé. — D.Bancaud/20minutes

Le 4 juillet, une Charentaise-Maritime âgée de 29 ans a donné naissance à la maternité de Poitiers à des quadruplés qui se portent bien. La jeune femme a été alitée pendant deux mois avant son accouchement, relate Sud-Ouest.

Dans l’ordre, trois garçons, Tyago, Elyo, Lenny et une fille, Elyna sont venus au monde dans une famille déjà composée d'une fille de 4 ans et d’un garçon de 9 ans. Les nourrissons pesaient respectivement à la naissance 1,740 kg, 1,4 kg, 1,6 kg et 1,640 kg, des poids jugés convenables pour des quadruplés. Le père de famille a pris un congé parental de trois ans pour s'occuper de ses enfants et la famille cherche une nouvelle maison plus grande pour s'y installer.

