Gironde: La Française décédée à Madère était de Gujan-Mestras

ACCIDENT La chute d'un arbre sur l'île portugaise a fait treize morts et 49 blessés...

La chute d'un arbre bicentenaire fait 12 morts — Helder SANTOS / AFP

La Française décédée mardi à cause de la chute d’un arbre sur l’île portugaise de Madère est originaire de Gujan-Mestras, en Gironde, rapporte Sud Ouest. Âgée de 42 ans, elle enseignait l’espagnol au collège Henri-Dheurle de La-Teste-de-Buch.

>> A lire aussi : VIDEO. Portugal: La chute d'un arbre en pleine fête religieuse tue 13 personnes

Elle était en vacances au Portugal avec son époux et son fils de quatre ans, blessé dans l’accident et hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Au total, 13 personnes sont décédées et 49 blessées dont sept grièvement, mardi 15 août.

Elle était professeure depuis plusieurs années à la Teste, et était « très appréciée » selon ses collègues. « C’était la joie de vivre incarnée. Je suis effondré comme tout le collège doit l’être. Elle m’avait envoyé un petit message pour me dire qu’elle était justement à Madère », raconte à France Bleu Gironde Bruno Pastoureau, adjoint en charge des associations à la mairie de la Teste.