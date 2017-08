VIDEO. Limoges: Grosse saisie de pâte d'amphétamines

La douane a intercepté 67 kg de pâte d'amphétamines à Limoges — Douane Française

Trois personnes transportant plus de 67 kg de pâte d’amphétamines ont été interpellées dans la nuit du 8 au 9 août, vers 3 heures du matin, à Limoges par la douane française. Deux d’entre elles ont été jugées en comparution immédiate lundi 14 août, et condamnées à 8 ans d’emprisonnement ferme pour celui qui est considéré comme l’instigateur du trafic, et à 4 ans ferme de prison pour l’autre conducteur. La passagère, dont la culpabilité n’a pas été établie, a été laissée libre.

La drogue a été découverte à l’intérieur d’une cache aménagée dans le coffre d’un véhicule conduit par un homme de nationalité néerlandaise. Des investigations complémentaires ont pu mettre en évidence que le passeur effectuait le trajet escorté par un couple de nationalité espagnole, à bord d’un autre véhicule ouvreur. Ce dernier a également pu être intercepté dans les minutes qui ont suivi la première interpellation. Le convoi effectuait un trajet Pays-Bas/Espagne.

Elle aurait pu être reconditionnée pour obtenir 270.000 cachets

Lors de l’audience, il a été indiqué que cette quantité importante de pâte d’amphétamines aurait pu être reconditionnée pour obtenir 270.000 cachets, soit un prix de 3 millions d’euros à la revente. Cette prise représente à elle seule près de 30 % des quantités d’amphétamines saisies par la douane française pour la totalité de l’année 2016. Trois personnes ont été interpellées.

L’amphétamine, ou « speed », est un psychostimulant très puissant, rappelle la douane. « Fabriquée dans des laboratoires clandestins en Europe, elle se présente généralement sous forme de poudre blanche destinée à être sniffée ou injectée (cas assez rares). Cette drogue est très répandue dans l’espace festif alternatif, son prix étant nettement inférieur à celui de la cocaïne. »

En 2016, la douane française a saisi 83 tonnes de drogue dont 166 kg d’amphétamines et 71 kg de métamphétamines.