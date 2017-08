Bordeaux: Un malvoyant veut prendre un train pour Orthez, la SNCF lui indique celui pour Paris

SNCF Un Bordelais malvoyant qui voulait se rendre à Orthez près de Pau, a été mal renseigné par les contrôleurs SNCF et s’est finalement retrouvé dans un train en direction de Paris…

Un homme malvoyant se fait indiqué le mauvais train à la gare de Bordeaux Saint-Jean et arrive à Paris au lieu de Orthez, près de Pau. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Plus de 800 kilomètres de différence tout de même. Vendredi matin 4 août, Antonio Fugueirifo se rend à la gare de Bordeaux Saint-Jean où il doit prendre un train pour aller voir sa famille à Orthez, rapporte le journal Sud-Ouest. Etant malvoyant et ayant acheté un billet Accès Plus, réservé aux personnes en situation de handicap, il est pris en charge par des contrôleurs.

Ces derniers l’accompagnent dans un train avec lequel il pense arriver à destination deux heures plus tard. Mais une fois embarqué et les portes fermées, un agent SNCF annonce au micro : « bienvenue dans ce train sans arrêt jusqu’à Paris Montparnasse ». Le Bordelais de 47 ans appelle des contrôleurs qui le prennent en charge et lui assurent qu’une solution sera rapidement trouvée.

A son arrivée à Paris à 14 heures, un nouveau billet pour Orthez lui est fourni. Il arrivera finalement à destination à 20 heures le soir même. Soit plus de 10 heures en retard et près de 1400 km parcourus.