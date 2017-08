Dispositif de sécurité sans précédent pour la féria de Dax

La féria de Dax attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque été. — G.Bonnaud/AFP

Des centaines de milliers de personnes attendues pour les fêtes de Dax qui débutent vendredi.

Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, l'Etat annonce la mobilisation de moyens exceptionnels.

Comme chaque été au mois d’août, plusieurs centaines de milliers de visiteurs sont attendus à partir de vendredi à Dax (Landes) pour la traditionnelle féria. Mais l’événement, qui dure cinq jours, sera cette année marqué par « une augmentation très importante et sans précédent des forces de sécurité », aux effectifs en hausse de 31 % par rapport à l’an dernier, a indiqué la préfecture.

>> A lire aussi : Terrorisme: Les Français trouvent les évènements en plein air insuffisamment sécurisés

« Un effort considérable a été réalisé par l’Etat pour assurer la sécurité des fêtes de Dax. Ce sont 1.723 policiers, gendarmes, douaniers et militaires du dispositif "Sentinelle" qui seront mobilisés durant cinq jours, soit une augmentation des effectifs de 31 % par rapport à 2016 », selon la préfecture des Landes.

En centre ville, sur la route, dans les trains…

Sur les axes de transports, 152 gendarmes effectueront des contrôles sur la route dans le cadre de la lutte anti-terroriste et de la sécurité routière. La SNCF a également renforcé son dispositif de sécurité dans les trains et à la gare de Dax.

Du 11 au 15 août, le centre-ville sera fermé à la circulation à partir de midi. Quelque 180 agents de sécurité contrôleront les entrées aux spectacles des arènes et le périmètre sécurisé de la féria. Neuf caméras supplémentaires, sur les 23 déjà existantes, seront installées en ville, ainsi que des barrages filtrants et des blocs de bétons pour empêcher les véhicules-béliers.

S’ajoutent à ce dispositif de sécurité 1.100 personnes pour les secours (Croix- Rouge, médecins, pompiers, Samu).

Tenue traditionnelle

Pour la quatrième grande feria du Sud-Ouest, après Pampelune, Mont-de-Marsan et Bayonne, plus de 500.000 personnes sont attendues dans la cité thermale afin d’assister à des corridas, spectacles de course landaise, concerts, danses, défilés folkloriques ou encore ateliers gastronomiques. La coutume est de se vêtir d’une tenue blanche assortie d’un foulard et d’une ceinture rouges.