Videoton-Bordeaux: Aïe aïe aïe, l'indice UEFA... Les Girondins sortent de la Ligue Europa par la petite porte

Mais nooooon c’est pas possible… L’auteur de ces lignes n’est pourtant pas un supporter bordelais, mais c’est toujours un sentiment de tristesse (mêlé de honte) de voir un club français sortir de la Ligue Europa au beau milieu de l’été… En l’occurence c’est Bordeaux qui quitte piteusement la petite Coupe d’Europe après une défaite 1-0 face à Videoton (victoire 2-1 pour Bordeaux au match aller).

>> A lire aussi : Neymar au PSG, une bonne nouvelle pour la Ligue 1 et donc pour l'OM? Mouais, pas sûr...

Un but du défenseur cap-verdien Stopira (rien à voir, fils unique), au sortir d’un cafouillage de la défense bordelaise, aura suffi aux Hongrois pour valider leur ticket pour les barrages. Jamais véritablement entrés dans le match, les Bordelais ont failli perdre leur maigre avantage dès les premières minutes. Heureusement, le club au scapulaire a pu compter sur la maladresse de Marko Scepovic (1e) et d’Attila Fiola (4e) puis la bonne sortie de Benoît Costil (3e).

Mais c’est de part et d’autre de la mi-temps que la différence s’est faite : d’abord après cinq minutes d’arrêts de jeu en première période quand Stopira se démarque de Gaëtan Laborde pour placer une tête décisive, puis au retour des vestiaires quand Youssouf Sabaly écope d’un deuxième avertissement pour un tacle en retard sur Asmir Suljic (46e), synonyme de carton rouge.

En deux minutes, l’affaire est pliée. Et même l’entrée en jeu d’Alexandre Mendy, à la place d’un Valentin Vada transparent, n’a rien changé. Les Hongrois ont d’ailleurs continué à avoir les meilleures occasions par Roland Szolnoki (45e+2), Danko Lazovic (47e) ou Ezekiel Henty (49e, 67e).

>> A lire aussi : «Et sinon, il a mangé quoi au petit-déjeuner ?» Quand le buzz autour du transfert de Neymar énerve nos internautes

Les Bordelais, eux n’ont pas cadré une seule frappe… Quelle tristesse, un peu comme cette décla de Jérémy Toulalan sur BeIN Sports :

C’est une grosse déception parce qu’on avait fait beaucoup d’efforts pour arriver jusque-là. C’est dommage. Sur deux matches, il ne nous manque pas grand-chose. Ce but à domicile nous a fait du mal. On a eu moins d’occasions ce soir, mais on aurait pu en mettre un. Ça n’a pas suffi, c’est une vraie déception. Mais il va falloir s’en remettre pour bien débuter en championnat. On n’a pas le choix : le championnat, c’est notre pain quotidien.