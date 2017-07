Pau: L’homme qui avait démembré un collégien en 2011 est libre

Claude Ducos a été libéré, vendredi matin. — I.GAIZKA / AFP

Depuis ce vendredi matin, Claude Ducos est libre révèle France 3. Âgé de 77 ans, il avait été condamné en appel, en 2016, à trois ans de prison pour avoir découpé le corps d’un collégien que son amant avait tué à coups de marteau.

Remise de peine et préventive

L’homme avait d’abord été condamné en première instance, en juin 2016, à trois ans de prison pour atteinte à l’intégrité d’un cadavre et dissimulation de preuves. Dans son procès en appel, en décembre 2016, la peine avait été confirmée.

Et si Claude Ducos a pu sortir de prison ce vendredi, c’est d’abord parce qu’il avait déjà effectué une partie de sa peine, 16 mois, en détention provisoire. Il avait aussi bénéficié d’une remise de peine automatique d’un tiers selon nos confrères. Après son jugement en appel, il ne lui restait donc plus que huit mois à passer derrière les barreaux de la prison de Mont-de-Marsan.

Tué à coups de marteau et démembré pour un portable

A l’époque, en 2011, l’affaire avait fait grand bruit. Le 4 juin, à Pau, Alexandre Junca, âgé de 13 ans avait disparu. Les morceaux de son corps avaient été retrouvés à différents endroits de la ville. L’enquête avait permis l’interpellation de quatre personnes.

Mickaël Baerhel, a été condamné pour le meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité. Son complice, Christophe Camy, accusé d’avoir volé le téléphone de l’adolescent, a pris 15 ans. Fatima Ennajah, ex-compagne du meurtrier, a écopé de trois ans ferme pour recel de cadavre et non dénonciation de crime. Et enfin Claude Ducos, qui entretenait une relation tarifée avec Mickaël Baerhel, avait été condamné à trois ans de prison ferme.