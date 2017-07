Bordeaux: Un appel aux dons pour une famille qui a tout perdu lors d'un orage

Image d'illustration - Orage — AFP

Ils ont tout perdu… Mardi dernier, la maison des Roscop a été détruite par un incendie, provoqué par la foudre. Le couple et les deux enfants sont sains et saufs, mais les dégâts dans la maison, située à Saint-Médard-en-Jalles, sont énormes. Alors un mouvement de solidarité a été lancé dans cette commune et dans toute l’agglomération bordelaise, rapporte Sud-Ouest.

>> A lire aussi : VIDÉO. Violent orage à Toulouse. Une pluie de vidéos et de photos spectaculaires

Un appel aux dons a été lancé par des élus locaux. Deux adresses mail (tiphenroscop@gmail.com ou saint.medard.solidaire@gmail.com) et un numéro de téléphone (07 80 57 40 69) permettent de contacter la famille. Voilà les fournitures dont ils ont le plus besoin :

des vêtements taille 36/38 pour la mère et de taille 40/42 pour le père, des chaussures taille 43 ;

des vêtements et des chaussures pour un petit garçon de 5 ans ;

des produits de toilette ou de maquillage, des serviettes et des gants, des sacs à main ;

des jouets et des livres pour les enfants ;

de l’électroménager.

Ils recherchent également une possibilité de relogement à Saint-Médard-en-Jalles ou au Haillan, d’ici à la fin des vacances scolaires. Ils sont pour l’instant hébergés par des proches.