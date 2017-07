Charente-Maritime: Un joueur remporte 17 millions d'euros au Loto

JACKPOT C'est le sixième plus gros gain de l'histoire du jeu...

Lille, le 9 avril 2012. Illustration Loto - Euromillions, fdj, franaise des jeux. — M.LIBERT/20 MINUTES

Un habitant de Charente-Maritime a remporté 17 millions d’euros au Loto, mercredi. On ne sait pas encore où il est précisément domicilié.

Il s’agit du sixième plus gros gain de l’histoire du jeu, et du deuxième plus gros de l’année, après celui de 18 millions remporté en Moselle le 23 janvier.

Le gain record du Loto avait été remporté en juin 2011 à Sarcelles (Val-d’Oise), avec 24 millions d’euros. Au niveau du département de Charente-Maritime, il s’agit du deuxième plus gros gain. Le record remonte au 25 janvier 2013, avec un gain de 44.297.366 euros remporté à l’Euro Millions.