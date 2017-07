Voiture dans le marché de Montalivet: Le chauffard interné en hôpital psychiatrique

Illustration d'une voiture de gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le parquet de Bordeaux informe, ce mardi soir, que le conducteur du véhicule qui a foncé sur la foule, ce mardi matin, dans le marché de Montalivet, a fait l’objet d’une hospitalisation d’office à l’hôpital Charles-Perrens à Bordeaux (Gironde). « Les médecins psychiatres qui l’ont examiné ont en effet conclu qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales au moment des faits. »

Le chauffard a déjà été condamné

L’enquête se poursuit et a été confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Lesparre, commune où le mis en cause, né en 1964 et déjà condamné, réside.

L’homme avait forcé dans la matinée la barrière d’accès du marché, dans lequel il avait avancé avec son véhicule, avant d’être freiné par un commerçant qui a jeté une pierre à travers son pare-brise.