Sud-Ouest: Cinq départements en vigilance orange aux orages

Illustration d'un orage. — Kiichiro Sato/SIPA

Cinq départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo-France. L’alerte concerne la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les orages devraient frapper la région ce mardi dans la soirée, entre 18 heures et 1 heure du matin.

Météo France précise que ces orages seront parfois accompagnés de chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d’une forte activité électrique.

>> A lire aussi : Gironde: Une voiture fonce sur le marché de Montalivet

En Gironde, ces orages pourraient s’accompagner de rafales de vents pouvant atteindre 100 km/h, de fortes pluies, et de fortes chutes de grêle ponctuellement.

Le préfet de la Gironde appelle à la plus grande vigilance

Ils sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l’habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent également se produire, ainsi que des départs de feu en forêt suite à des impacts de foudre.

Le préfet appelle chacun « à la plus grande vigilance, en particulier les usagers de la route en adaptant leurs comportements. Il attire également l’attention des exploitants des campings, de chapiteaux et les organisateurs de manifestations en plein air afin qu’ils prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes. »