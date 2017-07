Gironde: Une voiture folle fonce sur le marché de Montalivet

Illustration d'un marché. — N. Bonzom / Maxele Presse

Ce mardi matin, un homme à bord d’une voiture a volontairement foncé dans une barrière qui donnait sur l’entrée du marché de Vendays-Montalivet, commune située en Gironde.

Stoppé par un pavé

Selon Sud Ouest, il a ensuite poursuivi sa route à l’intérieur du marché, roulant entre les stands et frôlant les personnes qui s’y trouvaient. Pour le stopper, un homme a alors lancé un pavé sur sa voiture. Puis, avec d’autres, il a mis à terre le conducteur afin de le maîtriser.

L'homme, la cinquantaine, et qui habiterait non loin de là, à Lesparre-Médoc, a été placé en garde à vue par les gendarmes qui enquêtent désormais sur son passé et son état mental afin de déterminer ce qui l’a poussé à accomplir ce geste.

Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été établi, et les déminueurs de la préfecture vont inspecter l'intérieur du véhicule avant son enlèvement.

