Gironde: La crête de la dune du Pilat s’est élevée d'1,30 mètre depuis 2016

La partie centrale de la dune du Pilat a augmenté d'1,30 m en un an. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le sommet de la dune du Pilat est un peu plus élevé qu'en 2016, mais la structure de la dune fait aussi face à l'érosion.

Le monument de sable est relativement protégé par le banc d'Arguin et les spécialistes ne sont pas alarmistes concernant son érosion.

La dune du Pilat culmine à 110,5 mètres, soit une hausse d’1,30 mètre par rapport aux mesures réalisées en 2016 à la même époque, rapporte ce mercredi l’observatoire de la Côte Aquitaine qui mesure le sommet et les volumes du monument de sable depuis 2009. En 2011, la partie centrale de la dune (la plus haute) mesurait 108,9 m et 109,2 en 2016.

« C’est un corps sédimentaire qui change tout le temps »

« Cela ne veut pas dire que dans 10 ans, la dune aura pris 10 mètres de hauteur, prévient Cyril Mallet ingénieur risque côtier au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Si globalement il n’y a pas d’érosion majeure, c’est un corps sédimentaire qui change tout le temps, au gré du vent, des marées, de la houle et du piétinement ». Près de deux millions de visiteurs réalisent l’ascension de la dune chaque année et à l’heure actuelle, il n’est pas du tout envisagé de réguler ce flux.

L’érosion côté mer se fait habituellement plus du côté nord de la dune mais cette année, elle a surtout été observée sur le côté sud. « Il y a une cyclicité des passes et cette année, l’érosion a eu lieu davantage au sud », précise Cyril Mallet. Les spécialistes se veulent plutôt rassurants, ne rapporte pas d’accélération de cette érosion côtière. Si les tempêtes hivernales de 2013 et 2014, ont fortement érodé le trait de côte sur une partie de la façade Atlantique, l’érosion marine a été forte sur la dune mais pas spectaculaire, comme à d’autres endroits. « La dune est protégée par le banc d’Arguin, elle subit moins l’impact frontal de la houle », explique le spécialiste du BRGM. L’avancée de la dune sur la forêt est en moyenne de trois mètres par an et peut aller jusqu’à six ou sept mètres de façon très localisée.

L’Observatoire a réalisé une étude prospective de l’évolution du trait de côte sur le littoral aquitain aux horizons 2025 et 2050. Des données importantes pour le gestionnaire du site, le syndicat mixte de la grande dune du Pilat, qui devra notamment trancher sur le maintien ou non de l'activité des campings proches de ce secteur.

La dune du Pilat ne fait pas l’objet de mesures particulières pour lutter contre l'érosion, comme le reboisement par exemple. Un certain « laisser-faire » prime, avec en parallèle un suivi de l’évolution de cette dune toujours en mouvement.