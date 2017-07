Bordeaux: Le pont Jean-Jacques Bosc sera livré à l'été 2020

Vue du futur pont Jean-Jacques Bosc à Bordeaux, côté rive droite — OMA Clément Blanchet/Rem Khoolaas

Le début des travaux devrait intervenir en septembre 2017, la mise en service de ce nouvel ouvrage étant prévue pour l'été 2020. La métropole de Bordeaux a précisé vendredi le calendrier de réalisation du pont Jean-Jacques Bosc, qui sera construit entre Bègles et Floirac, et annoncé les entreprises lauréates pour sa réalisation.

>> A lire aussi : Bordeaux: Sur le quai de Paludate, la halle Debat-Ponsan achève sa mue

« La commission d'appels d'offres de Bordeaux Métropole a décidé de retenir l'offre du groupement composé des entreprises Razel-Bec (mandataire), Fayat TP, ETPO, Baudin Chateauneuf, Barbot CM, Sefi-Intrafor pour la construction du futur pont Jean-Jacques Bosc. »

Un peu plus de 83 millions d'euros

Le montant de l'offre retenue s’élève à un peu de plus de 83 millions d'euros TTC. « Le marché sera signé dans les jours qui viennent par Alain Juppé, en sa qualité de président de Bordeaux Métropole. Il fixe le délai d’exécution des travaux à 32 mois et englobe la construction du pont, celle d'une trémie côté rive gauche de la Garonne, d'une tranchée couverte côté rive droite, et de deux petits ouvrages annexes. Il prévoit également la réalisation du revêtement final du pont qui se prolongera sur les deux rives. »

>> A lire aussi : Le pont Jean-Jacques Bosc déclaré d’utilité publique à Bordeaux, les premiers travaux démarrent

Le pont Jean-Jacques Bosc a été imaginé par l’agence OMA Rem Koolhaas - Clément Blanchet architectes. Ce futur pont de près de 550 m de long et de 44 m de large permettra notamment, de boucler la boucle des boulevards, au sud de Bordeaux.