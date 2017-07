Nouvelle-Aquitaine: Les 5 festivals de musique à ne pas rater cet été

Le public qui attend le début du concert des Insus, lors de l'édition 2016 des Francofolies. — SADAKA EDMOND/SIPA

Plusieurs centaines de festivals se tiennent en Nouvelle-Aquitaine cet été. Implantés ou émergents, ils vont animer le territoire avec leurs programmations éclectiques.

Le plus roots

Le Reggae Sun Ska se tient finalement sur le campus universitaire de Bordeaux Métropole du 4 au 6 août, après avoir hésité à revenir sur ses terres natales du Médoc.

L’édition 2016 avait attiré 57.000 festivaliers. Le festival fête ses 20 ans et a mis le paquet sur les têtes d’affiches avec UB40, Steel Pulse, Ky mani Marley, Keny Arkana, Tryo, La Rue Ketanou et bien d’autres. Le pass pour les trois jours est à 91 euros.

Le plus pop

Les Francofolies de la Rochelle se tiennent du 12 au 16 juillet avec de nombreux artistes de la chanson française. Renaud, Julien Doré, Christophe Willem, Christophe Maé, Camille, Benjamin Biolay, Camille, Vincent Delerm, Tété, Tryo, Boulevard des Airs et bien d’autres font partie de la programmation 2017.

L’an dernier 145.000 personnes avaient participé aux Francofolies. Attention certains concerts affichent déjà complets.

Le plus engagé

La 2e édition des Bouffardises, festival rock crée en hommage à Maxime Bouffard, victime des attentats du 13 novembre 2015, se déroule ce samedi au Coux-et-Bigaroque, en Dordogne. La première édition a attiré 2.000 festivaliers.

Les Bouffardises : le rock et la fête en mémoire de Maxime mort au Bataclan https://t.co/iSSQh8K9uD pic.twitter.com/KYqDINLzAx — Culturebox (@Culturebox) July 4, 2016

Au programme : Last train, BRNS, Fuzzy Vox, the Psychotic Monks, Titanic, Tomy Lobo, Dustbin Stolers et aussi un DJ et une fanfare. La place est à 10 euros en prévente.

Le plus rock

Le Black Bass Festival prépare sa 4e édition, très rock, qui se tiendra les 1er et 2 septembre sur le domaine de la Paillerie à Braud-et-Saint-Louis, en Gironde. Les Suédois de Truckfighters joueront pour la première fois dans la région et en exclusivité France sur la saison.

Take this Twitter !https://t.co/YNLtiiDXih — Black Bass Festival (@blackbassfest) July 5, 2017

L’autre événement, c’est la reformation, là aussi exclusive, de Calc. Poni Hoax, Cheveu, Hark, Totorro, Pogo car crash control, Ropoporose et d’autres encore viendront mettre le feu dans les marais du Blayais. Le concours d’Air Guitar devrait encore réjouir le public. Plus de 2.000 festivaliers ont participé à la précédente édition. Le pass deux jours est à 20 euros en prévente.

Le plus Landais

Musicalarue fait bouger Luxey, dans les Landes, du 12 au 14 août, avec Véronique Sanson, Miossec, la Maison Tellier, Chinese Man, Michel Fugain, Matmatah et bien d’autres artistes pour sa 28 e édition.

Le pass trois jours en prévente est à 78 euros. Le festival a accueilli près de 50.000 personnes dans ce petit village des landes, lors de son édition 2016.