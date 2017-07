Des lots de viande retirés de la vente dans plusieurs départements du sud-ouest

Les lots de viande ont été vendus dans cinq départements du Sud Ouest — Thomas Samson / AFP

Après un contrôle qui a mis en évidence la présence de la bactérie Escherichia coli O157 : H7 dans plusieurs lots de viandes et steaks hachés, l’entreprise de transformation Vignasse et Donney demande aux acheteurs de les rapporter là où ils les ont achetés.

Des supermarchés et des boucheries concernés

Selon le communiqué, ces lots ont été vendus entre le 27 juin et le 5 juillet chez Leclerc, Auchan, Intermarché, Super U et dans des boucheries de cinq départements du sud-ouest : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ils portent des numéros commençant par 17178 et 17179.

La bactérie Escherichia coli O157 : H7 peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Un numéro pour les consommateurs

« Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d’achat », précise la société dans le communiqué.

Le communiqué rappelle que « la cuisson à cœur (c’est-à-dire la disparition de la couleur rosée) des viandes hachées et produits à base de steaks hachés permet de prévenir les conséquences d’une telle contamination ».

La société Vignasse et Donney, filiale de la coopérative Vivadour, se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 05.59.13.06.54